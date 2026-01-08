Dev İndirim: Ucuz Orijinal Windows 11 ve Microsoft Office'i Kaçırmayın!

Yeni yılda bilgisayarınızın en güncel yazılımlara sahip olmasını sağlamak, yalnızca iş veirmliliğinizi zirveye taşımakla kalmaz, aynı zamanda oyun oynama ve günlük kullanımda da size çok daha akıcı, keyifli bir deneyim sunar. Keysoff'un sunduğu ömür boyu lisans fırsatları sayesinde uygun fiyata Windows 11 ve Microosft Office programlarına sahip olabilirsiniz.

Keysoff özel indirim fırsatı sayesinde Microsoft Office 2021 Professional programının ömür boyu lisansına "TA62" kodunu kullanarak normalde 249 dolar yerine sadece 34.38 dolar ödeyerek sahip olabilirsiniz. Bu tek seferlik ödeme sayesinde Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, OneNote, Publisher ve Access uygulamaları ömür boyu sizin olur. Office 2021, belge hazırlamaktan veri analizine kadar tüm profesyonel ihtiyaçlarınız için şu an piyasadaki en güçlü ve uygun maliyetli çözümdür.

Söz konusu programı birden fazla cihaz veya arkadaşlarınız için satın alacaksanız birden fazla keyin bulunduğu paketleri tercih edebilrisiniz. Bu, bütçenizi sarsmadan program hediye etmenin veya evdeki ya da ofisteki bilgisayarların en güncel programa sahip olamsının ideal bir yoludur.

İşletim sisteminizi yenilemek istiyorsanız, Windows 11 Pro şu an kampanyaya özel olarak "TA50" koduyla sadece 14.36 dolara düştü. Windows 11, modern arayüzü ve birbirinden kullanışlı özellikleriyle üst düzey bir deneyimi sunuyor. Ayrıca yapay zeka asistanı Copilot ise tüm sorularınıza cevap veriyor ve herhangi bir konu hakkında bilgi edinmenize imkân tanıyor.

%62 İndirim ile MS Office (İndirim Kodu: BP62)

%50 ile İndirim ile Windows 11/10 (İndirim Kodu: BP50)

%62 İndirim ile Windows ve Office Paketleri（İndirim Kodu: BP62）

Bir üçüncü taraf satıcı olarak Keysoff, %100 yasal lisans anahtarları ve pratik satın alma süreci sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Lisans anahtarının anında teslimatı sayesinde müşteriler ürünlerini hemen etkinleştirebiliyor. Keysoff, kullanıcıların ürünleri, hizmetleri ve web sitelerini puanlayabildiği bir geri bildirim sitesi olan TrustPilot'taki "mükemmel" derecelendirmesinin de kanıtladığı üzere profesyonellik ve üst düzey hizmet konusunda güçlü bir itibar inşa etti.

Keysoff'ta en iyi Microsoft işletim sistemlerinden Office paketlerine, Ashampoo araçlarından Microsoft Windwos Server'a, Windows Storage Server'dan SQL server'a kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Güvenli ödeme yöntemleri, para iade garantisi ve en iyi teknik destek ekiplerine sahip olan Keysoff'ta liste fiyatı üzerinden %95'e varan tasarruf elde edebilirsiniz.

Bu içerik Keysoff iş birliği ile hazırlanmıştır.