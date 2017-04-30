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Yo! Let`s UP
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Yo! Let`s UP

(iOS)
Yo! Let`s UP İndir Hemen İndir

48 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Yo! Let`s UP
Yo! Let`s UP
Yo! Let`s UP
Yo! Let`s UP
Yo! Let`s UP

Renkli bloklar üzerinde zıplayarak yükseklere çıkmaya çalışıyoruz

Murat İşçi Son güncelleme 2 dakika önce

Yo! Let's UP, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Birbirinden zorlu oyun modlarına sahip olan oyunda reflekslerinizi sınayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Yo! Let's UP, tek dokunuş moduyla oynayabileceğiniz zevkli bir oyundur. Oyunda dengede kalmak için dikkatli olmanız ve elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Renkli bloklar üzerinde zıplayarak yükseğe çıkmaya ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken doğru zamanda ekrana dokunmak. Oyunda sağdan ve soldan gelen renkli blokları en uygun yerde durdurmaya ve yükseklere doğru kule yapmaya çalışıyorsunuz. Kulelerin dengede kalabilmesi için blokların ağırlık merkezlerini doğru tahmin etmeniz oldukça önemli.

Renkli ve sade görsellere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz bir imkan sunan oyunda çok eğleniyorsunuz. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız Yo! Let's UP'ı mutlaka denemelisiniz. Kontrol ettiğiniz karakteri de özelleştirebiliyor ve daha farklı bir görünüm elde edebiliyorsunuz. 9 farklı oyun moduna sahip olan oyunda boş zamanlarınızı dilediğiniz gibi geçirebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alan biriyseniz bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Yo! Let's UP oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
KAPPSULE
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