Hepimizin zamanında çekildiği güzel fotoğraflar vardır ancak hem eskiden çekilmiş olan hem de güncelliğini koruyamamış cihazlar tarafından yakalanan fotoğraflar artık iyi gözükmeyebiliyor. Düşük ışıkta nasıl fotoğraf çekilir bilmiyorsanız, elinizdeki cihaz ne kadar iyi olursa olsun kaliteli fotoğraf çekmeniz olanaksızdır. Geçmişte sizin de çektiğiniz bu tarz fotoğraflar varsa bunların kalitesini artırmak isteyebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere fotoğraf kalitesi artırma işlemini yapabileceğiniz araçlar önereceğiz. Fotoğraf kalitesi artırma işlemi, kullandığınız araca göre değişmekle birlikte genelde kolay bir işlemdir. Sizler için seçtiğimiz fotoğraf kalitesi artırma araçları şu şekilde:

Fotoğraf Kalitesi Artırma Nasıl Yapılır ?

GigaPixel AI

ImageUpscaler

Let’s Enhance

AI Image Enlarger

Photoshop 2022

Yukarıdaki araçları kullanarak siz de düşük çözünürlüklü fotoğraflarınızın kalitesini artırabilirsiniz. Hepsi ücretsiz araçlar olduğu için oldukça kullanışlı ve faydalı araçlardır. Size uygun olanı seçip fotoğraflarınızın kalitesini yükseltebilirsiniz

GigaPixel AI

Normalde ücretli bir program olan GigaPixel AI, ücretsiz bir deneme sürümüne de sahip. Böylelikle para vermeden denemeniz mümkün. Online sitelerden ziyade harici bir program ile en iyi şekilde fotoğraflarınızın kalitesini artırmak istiyorsanız GigaPixel AI’a göz atmalısınız. 6 kata kadar kalite artışı sağlayan bu program, fotoğrafçılıkla uğraşan kişiler için aynı zamanda iyi bir yatırım aracı da olabilir.

ImageUpscaler

Online bir site olan ImageUpscaler, hızlı ve etkili bir çözüm arayanlar için ideal. Siteyi ziyaret edip kalitesini artırmak istediğiniz fotoğrafı hızlı bir şekilde siteye yükleyerek fotoğrafınızın kalitesini artırabilirsiniz.

Let’s Enhance

Let’s Enhance, sadece fotoğrafın çözünürlüğünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka sayesinde renk ve doku iyileştirmeleri de yapıyor. Esasında ücretli bir program olmasına rağmen ücretsiz bir versiyonu da bulunuyor. 16 kata kadar kalite artışı sağlayan Let’s Enhance’a mutlaka bir göz atın.

AI Image Enlarger

Hem online olarak hem de indirebileceğiniz bir yazılım olarak hizmet veren AI Image Enlarger işinizi hızlı bir şekilde görebilecek bir araç. Ücretli ve ücretsiz seçenekleri sunan AI Image Enlarger listemizde kullanım kolaylığı bakımından en iyi araçlardan bir tanesi

Photoshop 2022

Photoshop hepimizin bildiği ve pek çoğumuzun kullandığı bir uygulama. Eğer otomatik bir fotoğraf kalitesi artırma işlemi yapmak yerine kendiniz detaylı bir şekilde bir çok parametreyi kullanarak en iyi sonucu almak istiyorsanız Photoshop kullanabilirsiniz. 2022 versiyonuyla gelen Super Zoom özelliği, oldukça yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Sadece çözünürlük değil, pek çok renk ve doku ayarını da içerisinde bulunduran Photoshop’un 2022 versiyonu fotoğraf kalitesi artırmak için oldukça etkili bir araç.

Fotoğraf kalitesi artırma ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.