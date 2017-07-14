Android oyunları, duvar kağıtları, temalar, zil sesleri tek bir uygulamada

9Apps, Android oyun ve uygulamalarından yüksek kalitede duvar kağıtlarına, ücretsiz zil seslerinden temalara her şeyi bulabileceğiniz bir uygulama. Android telefon kullanıcısı olarak kesinlikle indirip favorileriniz arasına almalısınız.

Google Play Store’un aksine sadece ücretsiz indirilmeye açılmış oyun ve uygulamaları kategorize edilmiş şekilde sunan 9Apps için Android Mağaza uygulaması demek yanlış olur. Bunlar dışında Android telefonunuza uygulayabileceğiniz çok güzel duvar kağıtları ve temalar bulunmakta uygulama içerisinde. Hepsi ücretsiz, dilediğinizi indirip deneyebiliyorsunuz. Telefonunuzla önyüklü gelen zil seslerinden memnun değilseniz 9Apps’in zil seslerine göz atmanızı öneririm.