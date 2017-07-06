AKK'lerimiz Forza Motorsport 7'nin Köpeği Olacak

Eğer Forza Motorsport 7 oynayabilmek için ne kadar boş alana ihtiyaç duyduğunuzu ve ne boyutta dosya indireceğinizi merak ediyorsanız önce derin bir nefes alıp bir bardak soğuk su için, sonrasında yazımızın geri kalanında yazacaklarımızı okumaya başlayın.

Microsoft, E3 2017'de Xbox One X ve Forza Motorsport 7 ile adeta şov yapmıştı. Hem Microsoft'un 4K destekli yeni oyun konsolu Xbox One X'e, hem de Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlara çıkış yapacak yarış oyunu göz alıcı grafikler içeriyordu. Oyunun 4K grafiklere sahip olması nedeniyle dosya boyutunun bir hayli yüksek olacağı öngörülüyordu; bu öngörüler maalesef ki doğru çıktı. Forza Motorsport 7 dosya boyutu belli oldu. Oyunu oynayabilmek için 99 GB boyutunda dosya indirmemiz gerekecek. Ülkemiz internet hizmetleri ve AKK limitleri düşünüldüğünde bu dosya boyutu rekor seviyede. Oyunu indirmek haftalarınızı alabileceği gibi sadece Forza Motorsport 7'i indirdiğinizde AKK'niz dolabilir.

Yukarıda paylaştığımız bilgi Forza Motorsport 7 kaç GB olacak sorusunun tam cevabı değil. Oyunu indirdikten sonra bir de yüklemeniz gerekecek, oyun dosyaları açılıp yükleme yaptıktan sonra Forza Motorsport 7'in diskinizde 100 GB yer kaplayacağı tahmin ediliyor, belki rakam 100 GB üzerine çıkabilir. Günümüzde yayınlanan AAA kalitede oyunların 50-60 GB civarında dosya boyutuna sahip olmalarına alışmıştık; fakat 100 GB büyük bir sıçrama.

Oyun konsollarındaki sınırlı depolama alanı düşünüldüğünde durum daha da vahim olabilir. Microsoft'un 4K monitör veya ekran sahibi olmayanlara oyunun sadece 1080p kaplamalarını indirme seçeneğini sunmaması ise büyük bir eksik olacaktır. Umarız Microsoft, 4K grafikleri seçime bağlı bir indirme yapar.

Forza Motorsport 7, 3 Ekim tarihinde Windows 10 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.

Forza Motorsport 7 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu