Avengers 5 Filmine Dair Yeni Detaylar: Çekimleri Ne Zaman Başlayacak?

Yeni bir rapora göre Marvel'in Avengers 5 filminin resmî olarak Ocak 2025'te çekimlerine başlanacak.

Marvel sızıntılarıyla ünlü ScarletWitchUpdates'e ait X hesabına göre bir sonraki Avengers filmi 2025 yılının Ocak ayından itibaren çekilmeye başlanacak. Aynı kaynak, merakla beklenen Marvel Sinematik Evreni (MCU) filminin çekimlerinin büyük kısmının İngiltere'de yapılacağını iddia ediyor.

Çizgi roman devinin sinematik evrenini etkileyen diğer sorunların yanı sıra 2023 Hollywood grevleri sayesinde Avengers 5, 1 Mayıs 2026'ya ertelenmişti. Normal şartlarda filmin 2025 yılında vizyona girmesi bekleniyordu. Filmin yeni vizyon tarihine yetişmesi için çekimlerin bir an önce başlaması gerekiyor ki Nexus Point News'in son sızıntısı bu yüzden beklentilerle uyuşuyor.

Avengers 5 Oyuncu Kadrosu Kimlerden Oluşacak?

Son günlerde Avengers 5 ile ilgili ortaya çıkan tek dikkat çeken haber bu değil. Patreon sayfasında düzenli olarak geliştirilmekte olan çeşitli Marvel projeleri hakkında paylaşımlarda bulunan önde gelen DanielRPK'ye göre birçok Marvel oyuncusuna filmin muhtemel Ocak 2025 çekim başlangıç tarihinden öncesi için de müsait olmaları gerektiği söylendi.

Bunun yanı sıra DanielRPK'nın son iddiasına göre Fantastik Dörtlü filmde yer almayacak. Dörtlünün son büyük ekran macerasının alternatif bir evrende geçeceğine dair söylentiler göz önüne alındığında Fantastik Dörtlü'nün Avengers 5'te yer almayacak olması da şaşırtıcı değil. Son olarak DanielRPK, Avengers 5 kadrosunun Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'de gördüğümüzden çok daha küçük olacağını öne sürüyor.

Elbette şimdilik tüm bunlar söylentiden ibaret ancak Avengers 5'in uzun yıllardır beklenmesiyle birlikte önemli bir başarıya ulaşacağına şüphe yok. Peki sizin Avengers 5'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.