Xiaomi 14 Serisi Bilinmemesine Rağmen Yapay Zeka Özelliklerine Sahip: Peki Neler Yapabiliyor?

Xiaomi 14 serisi gerçek anlamda bir amiral gemisi telefonun sunabileceği birçok özelliği sunuyor ve donanım olarak da oldukça güçlüler ancak Xiaomi'nin diğer rakip telefon üreticilerine kıyasla yapay zekâ alanında geride kaldığı iddia ediliyordu. Bugün ise Xiaomi 14'ün bariz şekilde tanıtılmamasına rağmen yapay zekâ özelliklerine sahip olduğu ortaya çıktı. Peki bu özellikler nasıl çalışıyor?

Hem Google hem de Samsung, amiral gemileri için üretken yapay zekâ özelliklerini tanıttı, öyle ki OnePlus bile 'Yapay Zekâ ile Silme' özelliği ile fotoğrafçılık alanında telefonunu ön plana çıkardı. Xiaomi ise yeni işletim sistemi Hyper OS'a rağmen bu alanda geride kalmış gibi görünüyordu ama aslında bu durumun, Xiaomi'nin bu alanda reklamını iyi yapamamasından kaynaklandığını ortaya çıktı.

Xiaomi Benzer Yapay Zeka Özelliklerini Daha Önce de Kullanıyordu

Esasında Xiaomi telefonları 2017'deki MIUI 9'a kadar nesne silme gibi fotoğrafçılık özelliklerine sahipti ancak bu özelliğin yapay zekâ tarafından desteklenmediğini elbette biliyoruz. Ayrıca 2019'da MIUI 10 ile başlatılan bir gökyüzü değiştirme özelliği de bilinen özelliklerden biri, öyle ki ışıklandırmayı ve efektleri buna göre değiştirmenin yanı sıra, resimlerinizdeki gökyüzünü düzenlemek için oldukça iyi bir iş çıkarıyordu.

Xiaomi 14 serisine geldiğimizde ise Xiaomi yapay zekâ destekli özelliker konusunda beklenenden fazla sessiz kaldı ancak yine de şirket Hyper OS ile yapay zekâ özelliklerini dahil etti.

Xiaomi'nin Xiaomi 14 serisi için yayınladığı basın bülteninde, "video konferanslar sırasında konuşulan içeriğin gerçek zamanlı olarak yazıya dökülmesini sağlayan yapay zekâ alt yazıları" gibi birkaç özellikten bahsediliyor. Ayrıca kullanıcıların görüntü açıklamalarını kullanarak fotoğraf koleksiyonlarındaki belirli görüntüleri bulmalarını sağlamak için doğal dil işleme kullanan 'Yapay Zekâ Albüm Arama' özelliği de var.

Xiaomi'den Yapay Zeka Odaklı Bir Etkinlik Gelebilir

Daha bu ve bunlar gibi birçok özellik telefonda yer almasına rağmen telefon incelemecileri ve doğrudan Xiaomi bunları çok fazla lanse etmedi. Üstelik bazı yapay zekâ özellikleri de şu anda nihai olarak kullanıma sunulan HyperOS sürümünde desteklenmiyor. Bu da şirketin bu alandaki çalışmalarının ve planlarının hâlâ sürdüğünün bir göstergesi.

Söylentilere göre şirket Xiaomi 15'i beklemeden mevcut Xiaomi 14 serisine güncelleme ile daha detaylı yapay zekâ özellikleri sunmayı amaçlıyor ve bunun için ayrı bir etkinlik planladığı da gelen bilgiler arasında.

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