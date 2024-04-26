Tanıtılacak Yeni iPad Modellerinin Panelleri Belli Oldu!

Apple, çeşitli gecikmelerin ardından nihayet yeni OLED iPad Pro ve iPad Air modellerini duyuracağı iPad Pro etkinliğini önümüzdeki ay gerçekleştirecek. Normal şartlarda yeni iPad Air'lerin mini LED panelle geleceği bekleniyordu ancak gelen son detaylara göre yeni iPad Air'in 12.9 inçlik modelinin LCD panelle geleceği ortaya çıktı.

Mevcut iPad Air'in LCD ekranı oldukça iyi ancak mini LED panelin parlaklığı ve renk doğruluğuyla elbette yarışamıyor. Apple'ın 12.9 inç iPad Pro'da kullanılan panelleri Air modellerine de getireceği düşünülüyordu ancak görünüşe göre şirket yine LCD panele sadık kalacak.

Apple, iPad Air Modellerinde LCD Panele Sadık Kalacak

Mini LED ekran, standart LCD ekranlara kıyasla büyük avantajlar sağlıyor ancak Apple'ın iPad Pro'daki mini LED panellerle işi bittiğinden ve eşsiz görüntü kalitesiyle gelecek olan OLED ekranlara geçiş yaptığından şirket iPad Air için mini LED panel kullanmayı düşünmüyor.

Bunların yanı sıra Ross Young, X'teki aboneleriyle paylaştığı bir gönderide şirketin mini LED ekranlı yeni bir iPad modeli tanıtabileceğini iddia ediyor. Söylentilere göre bu iPad, daha iyi bir ekranla geleceği için iPad Air ve iPad Pro serileri arasında yer alacak.

Henüz adı bilinmeyen bu yeni modelin bu yılın sonunda iPhone 16 lansmanından sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bilindiği kadarıyla bu model 'Pro' özelliklerine sahip ancak 'Air' serisinden sadece biraz daha pahalı bir model olacak.

Peki sizin yeni iPad modellerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.