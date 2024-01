PlayStation'da Fiyat Güncellemesi: The Last of Us Part I ve God of War Ragnarök'e Zam Geldi!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store'da iki popüler oyunun fiyatını artırdı. The Last of Us Part I ve God of War Ragnarök, 799 TL'den 1499 TL'ye yükseldi.

The Last of Us Part I, 2023 yılında PlayStation 5 için yeniden düzenlenmiş bir versiyon olarak piyasaya sürülmüştü. Oyun, orijinal oyunun hikayesini, yenilenmiş grafikler ve oynanış ile yeniden anlatıyor.

God of War Ragnarök, 2022 yılında PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülmüştü. Oyun, God of War serisinin devamı niteliğinde ve Kratos ve oğlu Atreus'un İskandinav mitolojisindeki maceralarını konu alıyor.

Sony, fiyat artışının nedenini açıklamadı. Ancak, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış ve oyun geliştirme maliyetlerindeki artışlar, fiyat artışına neden olmuş olabilir.

Zamdan sonra The Last of Us Part I ve God of War Ragnarök, PlayStation Store'da en pahalı oyunlar arasında yer alıyor.