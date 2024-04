Google I/O Öncesinde Pixel 8A'dan Yeni Detaylar: Render Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Google I/O'ya ve Google'ın Pixel 8a'yı ve tüm ayrıntılarını resmileştireceği etkinliğe sadece birkaç hafta kaldı. Durum böyleyken, cihazın görselleri ve ürün özellik açıklamaları gibi pazarlama materyallerinin erkenden ortaya çıkması kaçınılmaz bir gerçek.

Telefona dair yeni görsellerin ve yeni detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayan bu yeni gelişme ile birlikte aynı zamanda piyasaya sürüldüğünde Mint, Porcelain, Obsidian ve Bay olmak üzere Pixel 8a'nın dört renk ile mevcut olacağın da öğrendik.

Google Pixel 8a Render Görüntüleri

Ortaya çıkan render görsellerinin yanı sıra ürün özellikleri de gün yüzüne çıktı. Pixel 8a'ya dair bu yeni detaylar, cihazın Tensor G3 işlemciye sahip olacağını, hızlı şarj ve tüm gün sürecek pil ömrünü, Google Asistan aracılığıyla edineceği yapay zekâ özelliklerini (Circle to Search, Call Assist, vb.), Best Take, Audio Magic Eraser ve Night Sight gibi kamera özelliklerini, IP67 korumasını ve 7 yıllık Android güncellemelerine sahip olacağını gün yüzüne çıkardı.

Fiyatlandırma konusunda Google'ın Pixel 8a'yı 500 dolar civarında satması bekleniyor. Telefonun sahip olacağı yeni özelliklerin yanında genel fiyatında önemli bir artış görülmemiş olacak. Tabii önceki modellerde olduğu gibi bu model de Türkiye'de resmî olarak satışa sunulmayacağından şimdilik fiyat bilgisi de yok.

Google I/O etkinliği 14 Mayıs'ta gerçekleşecek ve Google'ın etkinlikte birçok önemli ürününe yer vermesi bekleniyor.

