LeBron James, Henüz Tanıtılmayan Bir Apple Cihazı ile Görüldü: İşte O Sürpriz Ürün!

Henüz piyasaya sürülmemiş bir Apple ürünü ortaya çıktı. Bu ürünü kullananlar ise Evan Blass, Steve Hemmerstoffer, Roland Quandt gibi ünlü isimlerden oluşuyor.

Bu durumun kontrolsüz bir sızıntı değil de yeni Beats Pill hoparlörü için heyecan yükseltmeyi amaçlayan Apple onaylı bir reklam kampanyası olduğu düşünülüyor.

Henüz Bu Gizemli Ürün Hakkında Detaylı Bilgi Yok

Lebron James de bu ürünle görülen isimlerden biri. Beats ürünlerine aşina olan birçok insan, LeBron'un taşıdığı ürünün 2015'in Pill+ modelinin uzun zamandır beklenen devamı olduğunu düşünüyor.

Bu özellikle Pill+ ve orijinal Pill'in hiçbirinin kullanışlı bir taşıma kablosuyla gelmemesi ve James'in 2 yıldan fazla bir süre önce üretimi durdurulmuş eski bir cihazı kullanma ihtimalinin olmaması.

Birinci nesil Beats Pill ve Pill Plus'ın ne kadar eski olduğu düşünüldüğünde, 2024'te gelecek olan herhangi bir devam modelinin, bağlantıdan genel ses performansına ve pil ömrüne kadar her şeyde büyük iyileştirmeler getireceği tahmin ediliyor.

Yeni Beats Solo 4 kulaklık modelinin de yakın zamanda gün ışığına çıkması bekleniyor. Bu yüzden bu iki cihaz gelecek ay aynı anda tanıtılabilir.