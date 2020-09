A3: STILL ALIVE, Android telefonlarda oynanabilen battle royale moduna sahip karanlık fantastik açık dünya rpg oyunu. Popüler mobil RPG oyunların geliştiricisi Netmarble’ın A3: Still Alive adını verdiği yeni mobil oyunu Google Play’de ücretsiz olarak indirilmeye açıldı. Ön kayıt yaptıran oyuncular harika ödüller kazanma şansı yakılıyor. Oyunun çıkışını beklemeyin, hemen A3: Still Alive’a ön kayıt olun ödüllerin sahibi olun!

A3: STILL ALIVE: oyuncuların tek başlarına veya bir grupla keyfini çıkarabilecekleri çeşitli rekabetçi PvP savaş modları sunuyor. Karanlıkta iki takım arasında sınırsız PK ile açık alan büyük ölçekli -100’e karşı 100- savaş modu olan Dark Presence’da kırmızı ayın karanlığında hayatta kalmak için savaşın. Dikkat! müttefikleriniz veya lonca üyeleriniz bi’ anda düşmanınız olabilir! Çılgın oyuncuları yenerek takımınızla hayatta kalmaya çalışın. Tek kazananla biten hayatta kalma modu olan Battle Royale’de 30 oyuncu eşit şartlar altında savaşıyor, tam bir gerçek zamanlı hayatta kalma savaşı! Savaş alanı her geçen dakika küçülürken, savaş sisi ile gelen gerilimi yaşayın. Hayatta kalan son kişi plarak nadir bulunan ve özel ganimetleri kazanın! Yeni nesil savaş birlikçileri olan Soul Linkers desteği ile savaş alanının hakimi olun. 3 türe ayrılmış 270’den fazla farklı tipte Soul Linkers mevcut. Klan üyeleriyle çeşitli stratejik savaşlar yaptığınız Loncalar, 4 şekilde. Conquest’te rakip loncalarla savaşırken bölgeleri ele geçirin. Forte’s Steal’de loncalara özel baskınlar düzenleyin. Guild Festival’da lonca salonunuzdaki diğer lonca üyeleriyle festivallere katılarak özel öğeler içeren bir dizi lonca sandığı kazanın.

Eşsiz oyun tarzlarına sahip 5 farklı sınıf arasından seçim yapın. Templar, kutsal gücü almak için bir çekiç ve yaklaşan saldırılara karşı koymak için bir kalkan kullanan büyülü bir yakın dövüş karakteri. Wizard, güçlü saldırıları etkisiz hale getirmek için büyülü bir yüzük kullanan bir karakter. Berserker, düşmanı toz haline getirmek için büyük bir balta ve lanetli bir güç kullanan yakın dövüş karakteri. Archer, düşmanı oyalamak için isabetli atışlar ve çevik hareketler kullanan bir karakter. Assassin, bir dizi saldırıyı açığa çıkarmak için düşman hattının derinliklerine dalan bir yakın dövüş karakteri.

