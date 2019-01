AdClear Ad Blocker by Seven (APK), Android telefonlar için reklam engelleme uygulaması. YouTube reklamları engellemekle kalmıyor, Android telefonunuzda yüklü tüm uygulama ve oyunlarda gösterilen reklamları da engelleyebiliyor. Web sitesinde gezinirken, uygulamayı kullanırken veya oyununuzu oynarken ansızın çıkan reklamları da engelleyebilen AdClear by Seven, tamamıyla ücretsiz ve güvenli.

Günümüzde birçok Android uygulama ve oyun ücretsiz indirilmeye açılıyor. Ücretsiz indirilebilen uygulama veya oyunda reklam gösterimi normal, doğal lakin geliştiricilerden bazıları reklamları abartıyor. Uygulamayı, oyunu sevmenize rağmen durmadan çıkan reklamlardan rahatsız olup kaldırıyorsunuz. AdClear, bu noktada yardımınıza koşan bir uygulama. Android telefonunuzda VPN bağlantısı oluşturarak, yüklediğiniz oyun ve uygulamalardaki reklamları engelliyor. Şifrelenmiş, Clickbait, Popup reklamlar dışında YouTube videolarındaki reklamları engelleyerek güvenliğinizi korumak dışında mobil veri tasarrufu yapmanızı sağlıyor ve kullanım sürenizi artırıyor.

AdClear Ad Blocker by Seven Özellikleri: