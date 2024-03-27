İstenmeyen Numaralara Son: En İyi Arama ve SMS Engelleme Uygulamaları

Arama ve SMS engelleme uygulamaları, kullanıcıların istenmeyen numaralar tarafından rahatsız edilmemesini sağlar. Böylece telefon kullanım deneyimi doğrudan olumlu yönde etkilenir. Peki, istenmeyen mesajlardan ve çağrılardan kurtulmak için hangi uygulama kullanılmalıdır?

Bu rehberde istenmeyen mesajları ve aramaları engelleme imkânı sunan uygulamaları sıraladık. Eğer gün içerisinde telefonunuza yabancı numaralar tarafından aramalar ve SMS'ler geliyorsa hazırladığımız listedeki hizmetlere göz atabilirsiniz.

Arama ve SMS Engelleme Uygulamaları Listesi

Calls Blacklist

Truecaller

Google Phone

Mr. Number

Whoscall

Block-Spam

Sync.ME

Key: Junk SMS Engelleyici

Call Control. Call Blocker

Call Blocker - Phone - ID

Spam mesajları ve çağrıları engelleme uygulaması kullanmak istiyorsanız listedeki hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Calls Blacklist

Calls Blacklist, istenmeyen SMS'leri engelleme işleminin yanı sıra aramaların hızlı bir şekilde engellenmesine imkân sağlıyor. Oldukça güçlü bir çözüm olan Calls Blacklist ile telemarketler, spam ve telesekreter çağrılarını engelleyebilirsiniz. Öne çıkan özellikler şu şekilde:

Tek bir tıklamayla engellemeyi etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Numaraları rehberden, arama kaydından, mesajlardan veya elle ekleyerek engelleme,

Belirli numara aralığını engelleyebilme(0800 ile başlayanlar gibi),

Güvenilir liste oluşturma,

Engellenen aramalar ve mesajlar günlüğü.

Truecaller

Bilinmeyen arayanları tanımlama ve engelleme yeteneğine sahip bir uygulama olan Truecaller ile rahat bir nefes alabilirsiniz. Arayan kimliği özelliğini kullanırken internet bağlantınız olduğundan emin olun. Öne çıkan özellikler şu şekilde:

Başkaları tarafından spam olarak bildirilen aramaları engelleme,

Rehber, arama geçmişi ya da elle numara engelleme,

Bilinmeyen numaraları tarayarak fotoğraf ve isim gösterme.

Google Phone

Google tarafından geliştirilen Google Phone uygulaması, Android’in telefon çeviricisinin temiz ve kolay arayüze sahip versiyonu diyebiliriz. Google Phone, arama yaparken veya arama geldiğinde mükemmel bir deneyim sağlamak için spam koruması, arayan kimliği ve arama engelleme gibi özelliklere sahip. Öne çıkan özellikler şu şekilde:

Spam çağrıları engelleme,

Gelen çağrı ekranında işletme adı ve konumu gösterme,

Yakındaki restoranlar, oteller ve daha fazlasını bulabileceğiniz yerler.

Mr. Number

Aldatmaca veya dolandırıcı çağrıları ve kısa mesajları tanımlama ve engelleme yeteneğine sahip olan Mr. Number uygulaması oldukça kolay kullanıma sahip. Kullanıcılardan gelen bazı geri bildirimler, uygulamanın bazı özelliklerinin Android 5.0 ve üzerinde çalışmadığını belirtiyor. Öne çıkan özellikler şu şekilde:

Özel numaralardan ve alan kodlarından gelen aramaları ve SMS’leri engelleme,

Şüpheli listenizden gelen aramaları engelleme,

Gelen çağrılar, çağrı kaydı ve mesajlar hakkında bilgi alabilme,

Arayan kimliği özelliği.

Whoscall

Spam çağrıları tanımlama ve engellemek için birçok özellik sunan Whoscall uygulaması oldukça temiz bir tasarıma sahip. Gelen çağrılar hakkında bilgi vermek için iletişim bilgileri kartı sunan uygulama oldukça güçlü bir çözüm diyebilirim. Öne çıkan özellikler şu şekilde:

Gerçek zamanlı arayan kimliği bilgileri,

İstenmeyen çağrıları ve SMS’leri engelleme,

Anahtar kelime, alan kodu ve ülke olarak numara engelleme,

Kişiselleştirilmiş kart oluşturma,

Numaraları çevrimiçi ve çevrimdışı aramak için veritabanı.

Block-Spam

İstenmeyen çağrılar, SMS’ler ve e-postalara karşı koruma sağlayan oldukça hafif ve kolay kullanıma sahip olan Block-Spam birçok engelleme özelliği sunuyor. Öne çıkan özellikler şu şekilde:

Sizin eklediğiniz ve diğer kullanıcıların bildirdiği numaraları engelleme,

Belirli saatlerde gelen aramaları ve SMS’leri susturma veya engelleme,

Güvenilir liste oluşturma,

Bir çağrıyı reddettikten sonra otomatik mesaj gönderme.

Sync.ME

5 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken Sync.ME spam engelleme dahil olmak üzere çeşitli özellikler içeriyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada doğum günü hatırlatma, kişileri profil fotoğrafıyla kaydetme, kara liste oluşturma gibi işlevler de bulunuyor.

Key: Junk SMS Engelleyici

Spam engelleme uygulaması Key: Junk spam filtresi, akıllı gruplama, okunmamış SMS filtresi, kişisel SMS filtresi, beyaz liste oluşturma ve yabancı numaraları engelleme dahil çeşitli özellikler sunuyor. Karanlık tema desteğine sahip hizmette çevrim içi yedekleme imkânı da mevcut.

Call Control Call Blocker

Bu zamana kadar 5 milyondan fazla indirilen Call Control Call Blocker, istenmeyen aramaları ve SMS atanları engelleme imkânı sunuyor. Popüler hizmette bir kara liste oluşturma işlevi de bulunuyor. Kara listeye kolayca numara eklenebiliyor.

Call Blocker - Phone - ID

İstenmeyen SMS ve spam aramaları engelleme işlemi için kullanılabilecek uygulamalar arasında Call Blocker - Phone - ID de yer alıyor. Çok basit bir kullanıma sahip olan uygulamada isme ve numaraya göre arama, kara listeye numara ekleme gibi işlevler de mevcut.

Bu rehberde bilinmeyen numaralardan gelen mesajları ve aramaları engelleme işlemini gerçekleştiren uygulamaları sıraladık. Peki, sizce en başarılı uygulama hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.