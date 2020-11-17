AdGuard VPN APK olarak veya Google Play’den ücretsiz indirip Android telefonunuza yükleyebileceğiniz hızlı, güvenli, sınırsız VPN uygulaması. Dünyanın dört bir yanından 25 milyondan fazla kullanıcının güvendiği AdGuard’a ait olan VPN uygulaması, gerçek IP adresinizi ve konumunuzu gizler; böylece engellenen içeriğe istediğiniz zaman dünyanın her yerinden erişebilirsiniz. Hemen yukarıda alternatif olarak sunulan AdGuard VPN APK İndir butonuna dokunarak uygulamayı yükleyin, en sevdiğiniz web sitelerini özgürce ziyaret edin, tüm kısıtlamaları kaldırın!

AdGuard VPN APK İndir

Kişisel verileri koruma ve reklam engelleme pazarında çeşitli programlarla uzun süredir hizmet veren AdGuard’ın VPN hizmeti de bulunuyor. AdGuard VPN’in öne çıkan özelliklerinden bahsetmem gerekirse;

Kendi VPN protokolü var: AdGuard VPN ilee rakipleri arasındaki temel fark, kendisini olağan trafik gibi gizleyen protokole sahip olmasıdır; izleyicilerin tespit etmesi ve engellemesi çok zordur.

var: AdGuard VPN ilee rakipleri arasındaki temel fark, kendisini olağan trafik gibi gizleyen protokole sahip olmasıdır; izleyicilerin tespit etmesi ve engellemesi çok zordur. Hariç tutulanlar listesi : Hariç tutulanlar listesine web sitelerini ekleyin. Bu, VPN’in nerede çalışıp nerede çalışmayacağını belirlemenizi sağlar.

: Hariç tutulanlar listesine web sitelerini ekleyin. Bu, VPN’in nerede çalışıp nerede çalışmayacağını belirlemenizi sağlar. Ultra hızlı sunucular : Dünya çapında bulunan sınırsız bant genişliğinee sahip VPN sunucularına erişin. Her sunucunun yanıt verme hızı hemen yanında görüntülenir; böylece en iyi sunucuyu kolayca seçebilirsiniz.

: Dünya çapında bulunan sınırsız bant genişliğinee sahip VPN sunucularına erişin. Her sunucunun yanıt verme hızı hemen yanında görüntülenir; böylece en iyi sunucuyu kolayca seçebilirsiniz. Güvenlik ve gizlilik : VPN’i kullanarak kişisel verilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Korkmadan online alışveriş yapın ve herkese açık WiFi ağlarını kullanın. AdGuard VPN, ağ trafiğinizi güvenli bir şekilde şifreler.

: VPN’i kullanarak kişisel verilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Korkmadan online alışveriş yapın ve herkese açık WiFi ağlarını kullanın. AdGuard VPN, ağ trafiğinizi güvenli bir şekilde şifreler. Kayıt tutmama politikası : Kayıt tutmama ve sıfır kayıt politikası, AdGuard’ın kullanıcıların kişisel verilerini toplamadığı, saklamadığı veya üçüncü taraflara iletmediği anlamına gelir. Ne İnternet Servis Sağlayıcınız ne de başkası internette ne yaptığınızı bilemez.

: Kayıt tutmama ve sıfır kayıt politikası, AdGuard’ın kullanıcıların kişisel verilerini toplamadığı, saklamadığı veya üçüncü taraflara iletmediği anlamına gelir. Ne İnternet Servis Sağlayıcınız ne de başkası internette ne yaptığınızı bilemez. 7/24 destek: AdGuard, kullanıcıları önemsemekle kalmaz, 24 saat destek verir. AdGuard VPN’i kullanırken herhangi bir sorun yaşar veya sorunuz olursa destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz; size yardımcı olacaklardır.

AdGuard VPN, 21 ülkede (Türkiye, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, İsrail, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Amerika) VPN sunucularına sahiptir.