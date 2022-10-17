Engelli Sitelere Giriş İçin Kullanılabilecek Yöntemler

Dünya üzerinde birçok ülke bazı web sitelerine engel koymaktadır. Bu web siteleri kimi zaman politik nedenlerle kimi zaman ise ruh sağlığını korumak içindir. Dünya üzerinde belki de hergün milyonlarca web sitesi kuruluyor bu web siteleri arasından kimileri oldukça zararlı oluyor. Fakat, kimileriyse yararlı ama politik nedenlerden kapatılıyor.

Örneğin: Çin ve Rusya gibi kominist düşüncenin daha baskın olduğu bu ülkeler yararlı sitelere de engel koyabiliyor. Kuzey Koreden bahsetmeye gerek dahi yok. İnsanlar ise internette her şeyin çözümünün olduğunu bilmektedir. Bu nedenle engelli web sitelerine erişmenin yollarını aramakta. "Erişime kapalı web sitelerine nasıl girebilirim?" Diye sormaktadır. Biz de sizler için engelli web sitelerine nasıl girebileceğinizi anlatıyoruz.

Engelli Web Sitelerine Nasıl Girilir?

İlk olarak en iyi ücretsiz VPN programlarından birini seçin.

birini seçin. Daha sonra cihazınıza VPN programını kurun.

Start tuşuna tıklayın.

Tarayıcınızı kapatıp tekrar açın.

İstediğiniz web sitesine gidin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Engelli web sitelerine girmenin en kolay yollarından biri VPN kullanmaktır. VPN ile başka bir ülkenin sunucusuna bağlanarak engelli web sitelerine girebilirsiniz. VPN nedir, ne işe yarar? Gibi aklınıza takılan bir soru varsa yazımıza göz atabilir ve örneklerle VPN'in ne olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz.

VPN Kullanmadan Engelli Sitelere Nasıl Girilir?

Bazı kullanıcılar VPN programlarına güvenmemektedir. Aslında kısmen haklılık payı olabilir. Çünkü, bazı VPN'ler sanılanın aksine veri güvenliniği ihmal etmektedir. Bu nedenle VPN kullanmadan engelli sitelere girmenin yolunu aramaktadırlar. Bu durumun çözümü VPN'e sahip tarayıcılardır. Opera ya da Tor Browser VPN'e sahiptir ve bu tarayıcıları kullanırsanız. VPN kullanmaya ihtiyaç duymassınız. Ayrıca Tor Browser kendisi birer VPN tarayıcı olarakta geçmektedir. Yani direk kendisi birer VPN'dir.

VPN kullanmadan DNS ayarlarını değiştirerekte engelli sitelere girilebilir. Fakat, bu işlem zahmetli olacağından tarayıcı ya da VPN programlarını kullanmak daha yararlı olacaktır.

Bu içeriğimizde engelli sitelere nasıl erişilir? Öğrenmiş olduk. Sizler engelli sitelere girmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.