Uzun zamandır unutulmuş olan onlarca tapınağı keşfetmeye çalışacağımız Alabama Bones’da rengarenk içerikler ile karşılaşacağız.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak lansmana çıkan Alabama Bones’da farklı zorluklara sahip olan farklı tapınaklar arasında yepyeni bir deneyim yaşayacak, farklı yerleri keşfederek ilerlemeye çalışacağız.

Seviyeler eşliğinde ilerleyecek olan oyuncular her sevide de farklı tapınakları deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Herhangi bir internet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabilen oyun içerisinde hikâye temalı bir ilerleme sistemi yer alıyor. Oyuncular sırayla tapınakları keşfederek gerilim dolu anlar yaşayacaklar.

Tapınaklar içerisinde bulmacaların da yer aldığı bilgisi verilirken yapım 10 binden fazla oyuncu tarafından da oynanmaya devam ediliyor.

Klasik oyunlar arasında yer alan Alabama Bones 2019 model oyunlar arasında yer alıyor.