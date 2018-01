Amazon Go, dünyanın en gelişmiş alışveriş teknolojisi olarak karşımızda. Düşünün ki; bir markete giriyorsunuz, sıra beklemeden, kasiyer ve çalışanlarla muhatap olmadan istediğiniz ürünü alıp çıkıyorsunuz. Şu an için sadece Seattle’daki Amazon mağazasında olan yeni nesil alışveriş sistemi, hiç şüphesiz ki hızla yayılacaktır.

Türkiye’de de faaliyet göstermesi beklenen popüler e-ticaret sitesi Amazon’un yeni nesil alışveriş uygulaması Amazon Go, ilginç bir sistem üzerine kurulu. Telefonunuza indirdiğiniz uygulamayı açıp mağazanın girişindeki turnukiye okutuyor ve alışverişinizi yapmaya başlıyorsunuz. Alışveriş tamamlandığında kasaya gitmiyorsunuz. Evet, Just Walk Out Shopping adı verilen teknoloji (sürücüsüz otomobil, derin öğrenme, sensör füzyonunda kullanılan teknolojiye benzer) sayesinde ürünü rafdan aldığınız veya rafa tekrar koyduğunuz tespit ediliyor. Alışverişinizi bitirdiğinizde ürünleri almadan mağazadan çıkıyorsunuz. Hemen ardından fişiniz gönderiliyor ve Amazon hesabınıza ürünler ekleniyor.

İlk olarak Seattle’da açılan bu yüksek teknolojili mağazada şefler tarafından hazırlanmış lezzetli hazır kahvaltılar, öğle ve akşam yemekleri, atıştırmalık seçenekleri sunuluyor. Ayrıca ekmek, süt, peynir, çikolata gibi sıklıkla tüketilen gıdaları da bulabiliyorsunuz. Çalışanlar için düşünülmüş, yaklaşık 30 dakikada hazır olan iki kişilik yemek yapmanız için gereken tüm malzemeleri içeren şefin Amazon Yemek Setleri de yer alıyor.