Amazon Photos Nedir? Nasıl Kullanılır?

E-ticaret devi Amazon tarafından kullanıma sunulan pek çok hizmet bulunuyor. Bu hizmetler arasında Amazon Photos da yer alıyor. Peki, Amazon Photos nedir? Bu yazıda e-ticaret devi Amazon tarafından sunulan popüler hizmete dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda yer alan fotoğrafların yedeklenmesi büyük bir öneme sahip çünkü cihazda meydana gelen herhangi bir problem sonucunda fotoğrafların silinme ihtimali bulunuyor. Öte yandan çok sayıda fotoğrafın yer aldığı cihazda yönetim de zor olabiliyor.

Medya dosyalarını çevrim içi ortamda muhafaza etmek ve pratik şekilde yönetmek isteyen kullanıcılar için çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bunlar arasında Amazon Fotoğraflar ön plana çıkıyor. Peki, çok sayıda kişi tarafıdnan tercih edilen Amazon Photos ne demek?

Amazon Photos Nedir?

Google Fotoğraflar benzeri bir hizmet olan Amazon Photos, fotoğrafları ve videoları bulutta pratik bir şekilde depolayabilmenize olanak tanıyor. Böylelikle tüm medya dosyalarına tek cihazdan ulaşabilirsiniz. Fotoğrafları ve videoları bulutta saklayan hizmet, yedekleme işlemi yapabilmenizi de sağlıyor.

Yedekleme işlemini ister otomatik hâle getirebilir isterseniz bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz. Yedeklenen dosyalara farklı bir cihazdan da erişebilirsiniz. Böylelikle mevcut cihazı kullanamadığınız zamanlarda da görsellere ve videolara göz atabilirsiniz.

Amazon Fotoğraf üzerinden kişi, tarih ve konuma göre filtreleme işlemi yapma imkânına da sahipsiniz. Bu, göz atılmak istenen görsellere veya videolara çok kolay ve hızlı bir şekilde erişilmesini mümkün hâle getiriyor.

Tüm Amazon kullanıcılarına fotoğraf ve videolar için 5 GB depolama alanı sunuluyor. Amazon Prime aboneliği ise kullanıcıların sınırsız fotoğraf depolama ve 5 GB video depolama alanı elde etmesini sağlıyor.

Amazon Photos Nasıl Kullanılır?

Amazon Photos'u indirin.

Uygulamaya girin.

Amazon üyeliğinize giriş yapın.

Yedekleme işlemini başlatın.

Amazon Photos isimli hizmetin web sürümünün yanı sıra uygulaması da bulunuyor. Eğer hizmetin mobil uygulamasını kullanmak isterseniz öncelikle akıllı telefonunuza ya da tabletinize Amazon Photos'u indirin ve yükleme işlemini gerçekleştirin.

Yükleme tamamlandıktan sonra uygulamayı açın ve hemen ardından Amazon üyeliğinize giriş yapın. Eğer mevcut hesabınız yoksa yeni bir üyelik oluşturun. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz ilk olarak yedekleme işlemini başlatabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Amazon Photos ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Amazon Photos Ücretsiz mi?

Amazon Photos, tüm Amazon kullanıcılarına 5 GB fotoğraf ve video depolama alanı sunuyor. Ayrıca Amazon Prime aboneleri ekstra ücret ödemeden sınırsız fotoğraf depolama ve 5 GB depolama alanı elde edebiliyor.

Amazon Photos Sınırsız mı?

Amazon Photos, Amazon Prime üyelerine sınırsız fotoğraf depolama imkânı sunuyor ancak tüm Amazon kullanıcılarına 5 GB depolama alanı sunuluyor.

Google Fotoğraflar mı Amazon Fotoğraflar mı?

Amazon Prime aboneliği olanlar için Amazon Fotoğraflar daha mantıklıdır çünkü abonelik sayesinde sınırsız fotoğraf depolama alanı elde ediliyor. Eğer Amazon Prime aboneliği yoksa ve hâlihazırda Google hesabı bulunuyorsa Google Fotoğraflar tercih edilebilir. Elbette bu tamamen kullanıcının tercihine kalmış.

Bu yazıda Amazon Photos nedir sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladık. Amazon Fotoğraflar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutamyın.