Amazon Fresh Nedir? Nasıl Çalışıyor?

Amazon Fresh, Amazon’a ait online market teslimatı ve teslim alma hizmet olarak biliniyor. Bu hizmet sayesinde insanlar, evden dışarıya çıkmadan rahatça taze yiyecek ve ürünlerin alışverişini yapabiliyor. Alınan ürünler direkt müşterinin kapısına geliyor.

Yüksek kalitede süt, balık, et ve sebze ürünlerinin satışı Amazon Fresh’te gerçekleşiyor. Bahsettiğimiz platform kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor.

Avantajların başında da güvenilir ve hızlı şekilde nakliyenin gerçekleşmesi geliyor. Bundan dolayı tüketiciler daima taze ürünler satın alma imkanına sahiptir.

Amazon Fresh Nasıl Çalışır?

Amazon’un geliştirdiği taze gıda ve ürün dağıtım hizmeti olan Amazon Fresh’te dondurulmuş, kiler ve soğutulmuş ürünler de sunuluyor. Ayrıca bu platform üzerinden bakkal ürünleri de sipariş edilebiliyor.

Amazon’un sunduğu bu online alışveriş marketi şu şekilde çalışmaktadır;

İlk olarak Amazon Fresh’in bölgede olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Platforma ait resmi web site ziyaret edilerek bulunulan bölgeye teslimatın yapılıp yapılmadığını öğrenmek için posta kodu girilir.

Stok durumu kontrolu sağlandıktan sonra sipariş verilebilir.

Amazon Fresh kataloğu üzerinden satın alınmak istenen ürünler seçilir.

Ürünler sepete eklendikten sonra kişi kendine uygun saat ve tarih seçmelidir.

Sipariş teslim tarihi ve saatinin girilmesinin ardından ödeme işlemine geçilir.

Ödeme şekilleri; Amazon hediye çekleri, kredi ve banka kartları olarak ifade edilebilir.

Platformun teslimat görevlileri siparişleri direkt kişinin verdiği adrese getirecek.

Platformu kullanmak için aylık ya da yıllık abone olmak gerekiyor. Abonelik fiyatı bölgeden bölgeye değişmektedir. Amazon Fresh aboneliğini iptal etmek içinde şu adımlar takip edilmelidir;

Amazon hesabından “Hesap ve Listeler” bölümüne giriş yapılır.

“Abonelikler ve listeler” seçilerek liste üzerinden Amazon Fresh bulunur.

“Aboneliği Yönet” sekmesine tıklanarak iptal işlemi için ekrandaki talimatlar izlenmelidir.

Amazon Fresh Platformunu Kullanmanın Avantajları

Amazon Freshi platformunu kullanmanın avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

Güvenilir hizmet

Kapıya kadar gelen ürünler

Çeşitli yiyecek ve ürünlerin taze olarak sunulması

Yüksek kalitede ürünler.

Amazon Fresh Türkiye’de Var mı?

Amazon’un söz ettiğimiz platformu, Türkiye’de hizmet vermiyor. Şu an bu platformun 25’ten fazla mağazası var. Amerika dışında İngiltere’de de mağaza yer alıyor.

Amazon ilerleyen süreçte bu mağazalarını dünya genelinde çoğaltmayı hedefliyor. Amazon’un taze gıda ve ürünlerinin satışını yaptığı bu mağazayı ülkemizde de ilerleyen süreçte görmemiz mümkün.