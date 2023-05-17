Hangisi Kazanır: Alexa mı? Siri mi?

Son dönemde yapay zeka çalışmalarının popüler hale gelmesiyle dijital alanda birçok çalışma ortaya çıktı. Alexa ve Siri isimli ses tabanlı sanal asistanlar da o çalışmaların içinde yer alıyor.

İki sanal asistan Alexa ve Siri; eğlence, alışveriş, navigasyon, yemek tarifi gibi pek çok alanda kullanıcıya yardımcı oluyor. Aynı zamanda her iki sanal asistan; yazılı ve sesli mesaj göndermeyle arama yapma gibi işlevlere de sahiptir. Benzer özellik ve işlevlere sahip olan Alexa’yla Siri’nin birbirinden üstün olan niteliklerine dair bir rehber hazırladık.

Alexa ve Siri Nedir?

Alexa; Amazon tarafından geliştirilen sanal asistandır. Echo Dot ve Amazon Echo gibi akıllı hoparlörlerde kullanılıyor. Akıllı ev cihazlarını kontrol etme, soruları yanıtlama, müzik çalma vb. birçok farklı görevi yerine getirmek için doğal dil işlemeyle makine öğrenimini kullanıyor. Kullanıcılar Alexa’ya istek ve komutlarını belirtip onunla iletişime geçiyor.

Siri; Apple tarafından tasarlanan bir sanal asistandır. Doğal dil işleme ve en son ses tanıma teknolojisini kullanıyor. Apple Watch, Mac, iPhone ve iPad dahil birçok Apple cihazında sorunsuz çalışabiliyor. Kullanıcılarına basit sesli komutlarla çok görevin gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Siri; telefon görüşmesi, mesaj gönderme, soruları yanıtlama, yol tarifi verme vb. birçok işlevin yapılmasını sağlıyor.

Siri sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Çeşitli eylemlerin gerçekleştirilmesinde de hem sezgisel hem de kullanışlı arayüz sağlıyor. Siri, doğal dil isteklerini kolayca anlayabiliyor. Aynı zamanda gelişmiş konuşma becerilerine sahiptir. Günlük rutin işlerin yerine getirilmesinde de etkin rol oynuyor.

Alexa ve Siri Nasıl Çalışır?

Alexa ve Siri; kullanıcıların sesli komutlarını anlayıp onlara yanıt vermek için geliştirilmiş bir teknolojidir. Kullandıkları teknolojileri şöyle ifade edebiliriz:

1. Bulut Tabanlı Sunucular

Talepleri işleyen ve gerçek zamanlı yanıtlara ulaşan bulut tabanlı sunuculardır. İhtiyaç duyulan bilgiye hızlı ve doğru şekilde ulaşılmasını sağlar.

2. Makine Öğrenimi

Kullanıcıların taleplerini anlayıp ona doğru yanıtlar verirler. Alexa ve Siri’den yararlanarak merak edilen birçok sorunun yanıtına ulaşılabilir.

3. Ses Tanıma

Ses tanıma; sesleri bilgisayarın anlayacağı metne çeviren bir teknolojidir. Siri ve Alexa tarafından konuştuklarımız metin haline getirilir.

4. Doğal Dil İşleme (NLP)

Yalnızca konuşulanların anlanması tek başına yeterli olmaz. Doğal dil işleme NLP devreye girerek Siri ve Alexa kullanıcı isteklerini daha kolay anlar. Böylelikle sorulara doğru ve hızlı yanıtlar vermiş olurlar.

Alexa mı Siri mi Daha İyi?

Alexa ve Siri popüler sanal asistanlar içerisinde yer alıyor. Çalışma şekilleri benzer olsa da bazı noktalarda farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Bu farklılıkları şu şekilde ele alınabilir:

1. Alışveriş

Alexa’ya ait alışveriş uygulamaları Amazon’un güçlendirilen arka uç desteğiyle daha kullanışlı hale gelmiştir. Kullanıcılar sesleriyle kolayca sipariş oluşturabilir. Siri’yse Alexa’nın tam tersine alışveriş konusunda çok güçlü değildir. Alexa kadar alışveriş konusunda bilgiye ulaşamayabilir.

2. Çoklu Kullanıcı Modu

Çoklu kullanıcı modundayken kullanıcıların ses profillerini korumaya alıyor. Birden fazla kişinin aynı cihazı kullanmasına olanak tanıyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş yanıtlara ulaşılması konusunda da etkindir. Siri; kişiselleştirilmiş hizmetleri farklı kullanıcıların seslerini kaydederek veriyor.

3. Tepkiler

Alexa tarafından sorular net ve kısa şekilde yanıtlanır. İhtiyaç duyulan bilgilere hızlıca ulaşılır. Fakat bu durum kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ayrıntılara ulaşmasını engeller. Siri; bilgilendirici ve ayrıntılı cevaplar verir.

4. Uyumluluk

Alexa; Echo akıllı hoparlör serisiyle birlikte Amazon’un birçok cihazında kullanılıyor. Siri; yukarıda belirtildiği üzere Mac, iPad ve iPhone cihazlarına özel geliştirilmiştir.

5. Küresel Varlık

Alexa küresel anlamda Siri kadar popüler değildir. Siri dünyanın pek çok yerinde yaygın şekilde kullanılıyor. Siri; 30 ülkede ve 20 dilde hizmet veriyor. Geniş kullanıcı yelpazesiyle dikkat çekiyor. Alexa’ysa Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerdir.

Siri ve Alexa’dan hangisinin iyi olduğuna karar vermek için öncelikle iki sanal asistanın da özelliklerini ele almak gerekiyor. Kullanıcılar iki sanal asistanın da özelliklerini ayrı ayrı inceleyip hangisinin kullandıkları cihazlarla uyumlu olduğuna bakmalıdır.