Angry Birds Journey, her yaştan mobil oyuncuyu ekran başına kilitleyen popüler Angry Birds (Kızgın Kuşlar) serisinin yeni oyunu. Rovio’nun Android ve iOS platformuna ücretsiz açtığı yeni Angry Birds oyununda eskiye dönüyoruz. Klasik sapanla hedef vurma oynanışı sunan ilk Angry Birds oyununu arıyorsanız Angry Birds Journey çok seveceksiniz. Bulmacalar, görevlerle dolu yepyeni Angry Birds oyunu Google Play’de yerini aldı, herkesten önce oynamak için hemen yukarıdaki Angry Birds Journey İndir butonuna dokunun.

Angry Birds Journey İndir

Sevilen mobil oyunlar arasında olan Angry Birds serisinin yeni oyunu Angry Birds Journey adıyla karşımıza çıkıyor. Her oyunda farklı şekilde gördüğümüz kahramanlarımız nihayet özlerine dönüyor. Sizin kontrolünüzde olan sapanla kendilerini fırlatan kuşlar sevimli yavruları kurtarmak için kuleleri yerle bir ediyor. Kuşlar artık bloklarla temas halinde etkinleşen yeteneklere sahip, yetenekleri dokunarak açığa çıkartılmıyor. Ayrıca öfke ölçer yeteneğini kullandığınızda bir sonraki kuş daha büyük ve daha güçlü hale geliyor; blokları kırmanız kolaylaşıyor. Yalnız hamle sınırınız var; sapanla nişan almadan iyi hedeflemeniz gerekiyor aksi halde hamleniz bitiyor, seviyeyi kaybediyorsunuz.

Şimdiye kadarki en eğlenceli ve cana yakın Angry Birds oyununda Red, Chuck, Bomb, Stealla gibi klasik, bildiğimiz karakterlerin yanında yeni karakterler de bulunuyor. Kilidi açılabilir, sevimli stilde ve orijinal yeteneklere sahip çok sayıda karakter var. Her karakterin normal ve güçlü bir yeteneği var. Örneğin; Chuck orta mesafeden blokları delip geçerek büyük hasar veriyor, kızarsa çok daha uzaktan daha büyük hasarlar verebiliyor. Bomb, çarptığı anda çevresindeki küçük bir alan içinde hasar veriyor, kızarsa daha büyük, daha fazla hasar veren bir patlama yaşatıyor. Red, rastgele 5 objeyi/yumurtayı hedef alıp onlara zarar veriyor, kızdığında her vuruşta daha fazla hasar veriyor, daha fazla blok hedef alıyor. Angry Birds 2’de olduğu gibi her seviye için bölümler var. Her seviyede sıkışmış yavruların serbest bırakılması gibi görev odaklı oyunlar var.