Sinema Dünyasının Babası Sayılan Alfred Hitchcock Kimdir?

Amerika kökenli Alfred Hitchcock, 13 Ağustos 1899 yılında Birleşik Krallık’ta doğdu. Tüm zamanların en iyi yönetmenleri içerisinde yer alan Hitchcock, sinema dünyasına farklı bir soluk getirdi. 60’ın üzerinde filme imza atan yönetmen, birçok ödüle layık görüldü. Aynı zamanda gerilim filmlerinin ustası olarak da anıldı. Filmlerinde kendine has bir tavır sergilerdi. Bu nedenle “Hitchcockian” olarak sinema dünyasında tanınmıştır.

Alfred Hitchcock’un Hayatı

Alfred Hitchcock; aşırı muhafazakar Katolik bir ailede büyüdü. Kendisi baskılı ve yalnız çocukluk geçirdiğine dair demeçler vermiştir. Özellikle bir anısı çok dikkat çekicidir. Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle babası bir notla birlikte Hitchcock’u karakola göndermiştir.

Babası, polislerden ünlü yönetmenin 10 dakika karakolda kalmasını istemiştir. Bu durum onun hayatı boyunca polislerden korkmasına sebep oldu. Çocukluk döneminde obezlikle savaşan Alfred Hitchcock, annesinin çeşitli cezalarına maruz kalmıştır.

Alfred Hitchcock; ortaokulu Katolik St. Ignatius’ta okudu. Ortaokuldan mezun olduktan sonra Londra İl Meclisi Deniz Mühendisliği ve Denizcilik Okulu’nda mühendislik okudu. Daha sonra Telegraph Works Company’in satış departmanında çalıştı.

1916 yılında Londra Üniversitesi’ne sanat eğitimi almak için kayıt oldu. Burada tasarım ve çizimle ilgili dersler aldı. Alfred Hitchcock, kendini geliştiren nitelikli bir insan olarak biliniyordu. Londra Üniversitesi’ne kayıt yaptırdıktan sonra sanat yönetmeni, yazar, yönetmen yardımcısı, yapım tasarımcısı ve editör olarak istihdam etti.

Ünlü yönetmen çok kilolu olması sebebiyle askerlik yapmadı. 1. Dünya Savaşı Dönemi’ne geldiği için ve kiloyla boy sorunu çektiğinden askerlikten muaf tutuldu. Aslında askerlikten muaf tutulması kariyer açısından büyük avantaj yakaladı. Tüm zamanların en yönetmeni Hitchcock, 1926’da Alma Reville ile evlendi. Çiftin Pat Hitchcock isimli kız çocukları oldu.

Alfred Hitchcock arkadaşları arasında şakacı olarak tanınıyordu. Şaka yapmayı çok seven yönetmen, bu özelliğini “The 39 Steps” isimli filmde net şekilde gösterdi. Filmin diğer oyuncularına trajikomik şaka yaptı.

Filmin çekimleri devam ederken oyuncular Robert Donat ve Madeline Carroll’u birbirine kelepçeleyip sonrasında anahtarı kaybettiğini söyledi. Fakat tam tersi anahtar kaybolmamış kendisi tarafından saklanmıştı. Oyuncular birkaç saat kelepçeli şekilde kaldılar. Daha sonra anahtarı çıkarıp oyuncuları özgürlüğüne kavuşturdu.

Alfred Hitchcock, 29 Nisan 1980 yılında böbrek yetmezliğinden dolayı hayata gözlerini yumdu. Hastalığıyla savaşırken seyahat etmesi gereken yerlere gidemedi. Kalbine pil takılan Hitchcock, kortizon iğneleriyle ayakta kalmaya çalışıyordu.

Alfred Hitchcock Filmleri

The Lodger

The Lady Vanishes

The 39 Steps

Rebecca

Mr. & Mrs. Smith

Shadow of a Doubt

Rope

Notorious

The Birds

Strangers On A Train

Rear Window

Dial M for Murder

To Catch A Thief

The Trouble with Harry

The Man Who Knew Too Much

North by Northwest

Vertigo

Psycho

Frenzy

1. The Lodger

Marie Ault, Ivor Novello, June Tripp, Arthur Chesney ve Malcolm Keen isimlerin başrolde yer aldığı The Lodger, sessiz gerilim filmidir. Ünlü yönetmenin uzun metrajlı film olma özelliğine de sahiptir. Filmde, Londra’da insanların karnını kesen bir seri katilin yakalanması ele alınmıştır.

2. The Lady Vanishes

Paul Lukas, Margaret Lockwood ve Michael Redgrave filmin başrol oyuncularıdır. Gizem ve gerilim türündeki The Lady Vanishes filminde; bir yolculukta meydana gelen olayı inceleyen kadının hikayesi ele alınıyor.

3. The 39 Steps

Suç, gerilim, gizem türündeki The 39 Steps isimli filmin başrol oyuncuları; Madeleine Carroll, Robert Donat ve Lucie Mannheim’dir. Filmin konusu Londra’da geçiyor. Londra’ya tatile giden Kanadalı genç Richard Hannay’ın dairesinde bir kız bıçaklanarak öldürülmüştür. Bu olayın sonrasında Richard kendini cinayetle casusluk içeren olayın içinde bulur. Film, çözülmesi gereken sırlarla doludur.

4. Rebecca

Rebecca isimli film; romantik, dram ve gerilim türündedir. Filmde Melville Cooper, Joan Fontaine ve Dame Judith Anderson başrol oynamıştır. Film esrarengiz şekilde ölen Rebecca üzerinden ilerliyor. Daphne du Maurier’e ait aynı isimli romandan beyaz perdeye aktarılan bir yapımdır.

5. Mr. & Mrs. Smith

Gene Raymond, Carole Lombard ve Robert Montgomery gibi ünlü isimler Mr. & Mrs.Smith isimli filmde başrol oynamıştır. Filmde üç yıldır evli olan çiftin aslında evliliklerinin yasal olmadığını öğrenmesiyle gelişen olaylar ele alınmıştır. Bu film, Alfred Hitchcock’un Amerika’da çekmiş olduğu tek komedidir. Mr. & Mrs. Smith filminde Hitchcock alışılmışın dışına çıkmıştır.

6. Shadow of a Doubt

Psikolojik gerilim türündeki Shadow of a Doubt, Alfred Hitchcock’ın en dikkat çeken filmlerindendir. Filmin başrol oyuncuları; Teresa Wright, Macdonald Carey ve Joseph Coten’dir. Filmde genç bir kadının kendisini ziyaret eden Charlie Amca’nın aslında göründüğü gibi olmadığını fark etmesiyle ortaya çıkan olaylar ele alınıyor.

7. Rope

Farley Granger, James Stewart ve John Dall’in başrolde oynadığı Rope filmi; gerilim, dram türündedir. Filmde iki ev arkadaşı üniversite öğrencileri Brandon ve Philip’in kusursuz cinayetin olduğunu kanıtlamak için eski sınıf arkadaşları David Kentley’i iple boğup öldürmeleri konu edilmiştir.

8. Notorious

Alfred Hitchcock en iyi filmleri arasında yer alan Notorious konusu, bir casusluk operasyonu esnasında yaşamları iç içe geçen üç kişi üzerinden ilerliyor. Filmin başrol oyuncuları; Claude Rains, Cary Grant ve Ingrid Bergman’dır.

9. The Birds

Rod Taylor, Jessica Tandy ve Tippi Hedren’in başrolü paylaştığı The Birds isimli film; Melanie Daniels’le Mitch Brenner’in bir kuş satan dükkanda tanışması üzerinden ilerliyor. Alfred Hitchcock, bu filmi bir olaydan esinlenerek ortaya çıkarmıştır. Kuzey Kaliforniya’da tatil esnasında bir gazetede okuduğu haberle Daphne du Maurier’i birleştirip beyaz perdeye aktarır.

10. Strangers On A Train

Dram ve suç türündeki Strangers On A Train filmde Ruth Roman, Farley Granger, Robert Walker başrol oynamıştır. Mutsuz bir evliliği olan adamla nefret ettiği babasından kurtulmaya çalışan kadın üzerinden film ilerliyor.

11. Rear Window

Gerilim ve gizem türündeki Rear Window filminin başrol oyuncuları; Wendell Corey, James Stewart ve Grace Kelly’dir. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir fotoğrafçı Greenwich Willage avlusunda yer alan apartmanın penceresinden komşularını gözetlemektedir. Jeff isimli bu fotoğrafçı yine bir gün etrafı gözetlerken komşusunun eşini öldürdüğünden şüphelenir. Filmin konusu da Jeff’in şüphesi üzerinden ilerliyor.

12. Dial M for Murder

Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock’un en önemli filmleri arasında Dial M for Murder yer alıyor. Filmin en dikkat çekici özelliği tek mekandan oluşan klostrofobik atmosferde geçmesidir. Filmin başrol oyuncuları; Robert Cummings, Ray Milland ve Grace Kelly’dir.

Londra’da yaşayan Margot ve Tony Wendice isimli üzerinden film ilerliyor. Tony Wendice bir gün eşinin kendini aldattığını öğrenir. Bunun üzerine intikam almak için karısını öldürmeye karar verir.

13. To Catch A Thief

David Dodge’in To Catch A Thief isimli kitabından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmin başrolünde Grace Kelly, Jessie Royce Landis ve Cary Grant yer alıyor. Cary Grant (kedi) lakaplı mücevher hırsızı ile Grace Kelly isimli mücevherleri olan şımarık genç kadının yaşadıkları filmde konu edilmiştir.

14. The Trouble with Harry

The Trouble with Harry; gerilim, komedi ve polisiye ögelerini barındırıyor. Filmin başrol oyuncuları; John Forsythe, Mildred Natwick ve Edmund Gwenn’dir. Filmde sakin taşra kasabasındaki eksantrik kahramanlarının yaşadıklarına değiniliyor.

15. The Man Who Knew Too Much

Gerilim, suç, gizem türündeki The Man Who Knew Too Much isimli filmde Peter Lorre, Leslie Banks ve Edna Best başrolde oynamıştır. Filmin konusu; İsviçre’ye tatile giden normal yaşamı olan İngiliz çiftin kızlarının casuslar tarafından kaçırılması üzerinden ilerliyor. İngiliz çift birden bire kendini uluslararası bir entrika içinde bulmuştur.

16. North by Northwest

Alfred Hitchcock filmleri listemize başyapıt diyebileceğimiz North by Northwest’i ekleyebiliriz. North by Northwest isimli filmde James Mason, Cary Grant ve Eva Marie Aziz başrolde oynamıştır. Filmde yanlış zamanda olmaması gereken yerde bulunan adam konu edilmiştir.

17. Vertigo

Barbara Bel Geddes, James Stewart ve Kim Novak’ın başrolde yer aldığı Vertigo isimli film hem dram hem de gerilim türündedir Vertigo filmi, suçluyu kovalarken kurtarılamayan dedektif Scottie Ferguson’nun yaşadıklarını anlatıyor.

18. Psycho

Vera Miles, Anthony Perkins ve Janet Leigh’in başrolde oynadığı Psycho isimli film; korku, gerilim, psikoloji türündedir. Marion Crane’nin zimmetine kaçak para geçirmesinin ardından gelişen olayları ele alıyor.

19. Frenzy

Jon Finch, Barbara Leigh-Hunt ve Barry Foster’in başrolde oynadığı Frenzy; kurbanlarına ilk tecavüz edip sonra öldüren bir sapığı anlatıyor. Ünlü yönetmenin hakkını vererek beyaz perdeye sunduğu bir filmdir.

Yazımızda gerilim filmlerinin duayeni Alfred Hitchcock’un yaşamı ve filmlerini ele aldık. Dilerseniz İlk Bilgisayarın Tasarımına Katkısı Olan Alan Turing Kimdir? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.