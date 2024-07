Sora’nın Rakibi Kling Nedir?

OpenAI Sora ilk çıktığı zamanlarda çokça konuşulmuştu. Ürettiği gerçekçi videolarla sosyal medyanın gündemine damgasını vuran yapay zekâ aracı metinden video üretme anlamında oldukça başarılıydı. Şimdi ise onu sollamaya hazırlanan yeni bir teknoloji geliştirildi. Bu sefer bu gelişmiş teknolojinin kaynağı Çin’den geliyor.

Çinli bilim adamlarının geliştirip piyasaya sürdüğü Kling’in Sora’dan daha iyi sonuçlar verdiği konuşuluyor. Peki, Kling tam olarak nedir? Nasıl kullanılır? İşte, Kling’in özellikleri!

Kling AI, metinden video üretmek için kullanılan gelişmiş yapay zekâ uygulamalardan birisi. Bu uygulamada yazılan istemlerde yapılan betimlemeler ve tanımlamalar derinlemesine analiz ediliyor. Bu analizler sonucunda neden-sonuç ilişkileri, en boy oranları optimize edilerek yeni görüntüler oluşturuluyor. Oluşturulan görüntüler ise video formatına getiriliyor.

Kling AI’ın en önemli özelliklerinden birisi 2 dakikaya varan videolar üretebiliyor olması. Bu noktada Sora ile kıyaslandığında bir adım öne geçmeyi başarıyor. Çünkü Sora’da üretilen videoların maksimum uzunluğu 60 saniye ile kısıtlanıyor.

Metinlerden canlı sahneler üretmek amacıyla kullanılan bu yapay zeka uygulamasında Difüzyon Transformatörü mimarisi ile işlem yapılıyor. 3B VAE ile farklı en-boy oranlarına uyum sağlayarak vücut ve uzuv hareketlerini başarılı bir şekilde analiz ediyor. 3B vücut ve yüz yeniden yapılandırma özelliği ile son derece gerçekçi sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Bu videoda ‘Çinli bir adam masada oturuyor ve yemek çubuklarıyla erişte yiyor’ istemi için Kling AI’ın ürettiği videoyu görüyoruz. Bu videonun detaylarına baktığımızda gerçek bir videodan ayırt etmek oldukça zor.

Sora by OpenAI is insane.



But KWAI just dropped a Sora-like model called KLING, and people are going crazy over it.



Here are 10 wild examples you don't want to miss:



1. A Chinese man sits at a table and eats noodles with chopstickspic.twitter.com/MIV5IP3fyQ