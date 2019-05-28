Mobil platformun ünlü isimleri arasında yer alan Rogue Games Inc yeni bir oyun duyurusu daha yaptı.

Yakında oyunculara sunulacak olan Battery Boy ile eğlenceli anlar yaşatmayı planlayan geliştirici ekip Android platformu oyuncularının beğenisini kazanmaya istekli görünüyor.

Rengarenk bir yapının ve görsel efektlerin yer aldığı oyunda benzersiz çok sayıda karakter ve ödül sistemi yer alıyor. Oyuncular arkadaşları ile oyun içerisinde engellerden kaçmaya çalışacak ve ödüller kazanarak eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Fantastik bir oynanışa sahip olan yapımda hem canlı hem cansız onlarca farklı nesne ve karakter yer alacak. Tamamen ücretsiz olarak Android platformu oyuncularına sunulacak olan Battery Boy çok yakında lansmana çıkacak.

Yapım mobil arcade oyunları arasında yer alacak.