Onlarca farklı savaş kahramanını yöneterek düşmanlarınıza karşı zorlu savaşlara girebileceğiniz Battle Hunger, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve ilginç karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek yaratıklarla savaşmak ve ganimet toplamaktır. Büyücü kuru kafalara ve iki dişli yeşil yaratıklara karşı mücadele ederek savaşlardan galip gelmeli ve altın toplayarak yeni karakterlerin kilidini açmalısınız. Yaratıklara kılıcınızla ya da farklı silahlarla vurarak canlarını azaltmalı ve etkisiz hale getirmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda balta, kılıç, ok ve daha onlarca farklı savaş aleti yer almaktadır. Ayrıca bu silahları kullanan ve farklı özellikleri olan birçok karakter bulunmaktadır. Düşmanlarınızı yenerek ganimet toplayabilir ve yeni silahlar satın alabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Battle Hunger, ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.