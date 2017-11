Battle of Arrow, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden heyecanlı mücadelelerin yer aldığı oyunda rakiplerinizi alt ediyor ve yeteneklerinizi sergilemeye çalışıyorsunuz.

Dünya çapında okçuluk turnuvalarına dahil olabileceğiniz bir mobil oyun olan Battle of Arrow, adından da anlaşılacağı gibi ok atma oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda ok atma becerilerinizi konuşturuyor ve rakiplerinizin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Sürükleyici atmosferi ve harika ortamıyla da ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Benzersiz yayları kullanabileceğiniz oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı okçuluk savaşlarına katılabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Eğer ok atma ile ilgileniyorsanız bu oyunu mutlaka denemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Mükemmel bir okçuluk deneyimi sunan Battle of Arrow, sizleri bekliyor.

Yüksek kaliteli grafikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda aksiyonu yüksek sahneler yer alıyor. Gelişmiş kontrol mekanizmasına sahip olan oyunda güçlü olmalısınız. Eğer aksiyon dolu bir oyun arıyosanız Battle of Arrow tam size göre. Battle of Arrow oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.