Battle Teams

Kar sahasında çalınan askeri nakliye uçağından inerken planörleriniz açın, aşağıda güvenli bir bölgeye inin ekipmanı ele geçirin ve gece boyunca zehirli gazdan kurtulun. Düşmanlar ile gün boyunca yüz yüze savaşın. Günün son zaferine kadar devam et.

Kar alanında yepyeni hayatta kalma moduna sahip olan oyunda orijinal gündüz-gece döngüsüne kapılın. Gündüzlerş savaşın, gece boyunca da zehirli gazdan kurtulmaya çalışın. İsterseniz solo, takım, dört kişilik takım gibi modlarda oynayarak arkadaşlarınızla eğlenin.

Düşmanları öldürmek için en iyi ekipmanı bulamadığınız için endişeleniyor musunuz? O zaman oyun içi mağaza ürünlerine gelin, rastgele bir şekilde bulduğunuz eşyaları satın. Bu şekilde tüm oyuncular en iyi ekipmanı alabilir. 28 ayrı modu barındıran oyunda farklı farklı haritalarda savaşın!