Microsoft Teams’de Sohbetler Nasıl Silinir?

Microsoft Teams, pandemi sürecinde popüler olan uygulamalardan biridir. Uygulama popüler olduktan sonra hakkında birçok konu merak edilmeye başlamıştır. Microsoft Teams sohbet silme işlemi merak edilen konuların başında geliyor.

Uzaktan çalışanlar tarafından kullanılan Microsoft Teams’de sohbetleri tamamen silme işlemi maalesef yapılamıyor. Ancak aşağıda belirteceğimiz yöntemlerle Microsoft Teams’de sohbetleri silme ve gizleme işlemlerini yapabilirsiniz.

Microsoft Teams Sohbet Silme

Microsoft Teams’de sohbetleri silme işlemi için “Retention Policy” oluşturma işlemini yapabilirsiniz. İzleyeceğiniz aşamalar şu şekildedir;

Microsoft hesabınıza giriş yaptıktan sonra “Information Governanace > Retention Policies > New Retention Policy adımları izlenmelidir. Buradan Retention Policy oluşturulmuş olur.

Oluşturulacak Retention Policy’e ilk adımda isim verilir. Description kısmından açıklama eklenir.

Location bölümünde Teams Chats seçilerek Included bölümünden uygulanacak kullanıcılar seçilebilir.

seçilerek Included bölümünden uygulanacak kullanıcılar seçilebilir. Retention Settings alanından “Only delete items when they reach a certain age” seçilerek sohbet mesajlarınızın belirli güne kadar kalıp silinmesiyle ilgili ayarını yapabilirsiniz. Daha sonra “Delete items older than’l” seçimiyle süre verilir. Bu kısımdan “Custom” seçilip “1 Days” gün ayarı yapılmalıdır.

Son bölümde oluşturulan policy’in önizlemesi ekrana gelir. Ekranda turuncu işaretli kısımdaki alanda policy oluşturulduğunda kullanıcıların mesajlarıyla ilgili uyarı verir. Uyarı mesajların 1 gün sonra silineceğiyle ilgilidir. Uyarı akabinde “Submit” butonuna tıklayarak policy kaydedilmiş olur.

Microsoft Teams Mesaj Silme

Microsoft Teams mesaj silme işlemi; Android, iOS ve masaüstü cihazlarda ayrı ayrı yapılır. Android cihazlarda Microsoft Teams mesaj silme işlemi;

Sohbet sekmesi üzerinden silinmek istenen mesaj bulunur.

Mesaja dokunup basılı tutunuz.

“Sil” butonu, daha sonra “Tamam” butonuna dokunarak silinmek istenen mesaj onaylanmalıdır.

Microsoft Teams iOS mesaj silme;

Sohbet sekmesinden silinecek mesaj bulunur.

Sohbet sol tarafa çekilerek Diğer “...” dokunulur.

“Sil” butonuna tıklanıp, ardından “Evet” seçeneğine dokunulur. Buradan silinmek istenen mesaj onaylanmış olur.

Masaüstü cihazlarda Microsoft Teams mesaj silme;

“Sohbet” kısmından silinecek mesaja ulaşılır.

Mesaj üzerinden Diğer Seçenekler “…” butonuna tıklanır.

Mesaj ve “Sil” ögesi seçilerek mesajın silinmesi onaylanır.

Microsoft Teams Sohbet Gizleme

Microsoft Teams uygulamasında sohbet gizleme işlemi yapılarak sohbetin listeden kaybolması sağlanabilir. Microsoft Teams sohbet gizleme için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak uygulamaya giriş yapılır.

Uygulama üzerinden “Sohbet” alanına gidilir.

Sohbet listesi gezinme çubuğunun sağ tarafında yer alır.

Gizlenmek istenen sohbet bulunup onun üzerine imleç getirilir.

“Diğer Seçenekler”, üç noktalı menü simgesi ekrana gelecek.

Menüden “Gizle” seçeneğine tıklanmalıdır.

Microsoft Teams Sohbeti Göster

Uygulamada sohbetin gösterilmesi için; ilk olarak Teams Kişisel Arama Çubuğu alanına gidilir. Komut çubuğu üzerine sohbetin gösterileceği kişinin adı yazılmalıdır. Akabinde altında yer alan öneriler seçilir.

Sohbetler, sohbet dizileri listesi içinde görünür. Sohbet geçmişinin gizliliğinin kaldırılması için “Gizli Sohbet Geçmişini Göster” butonuna tıklanmalıdır. Sohbet listesi içinde otomatik olarak “sohbet dizisi” görünür. Görünmüyorsa “Filtre” seçeneğinden aranabilir.

Sohbet arama işlemi, sohbetin geçici görüntülenmesini sağlar. Yalnız sohbeti kalıcı göstermemektedir. Bunun için de liste içerisinden sohbet dizisine gidilir. “Diğer Seçenekler”, üç noktalı menüye basılır. Üç noktalı menüye tıklandıktan sonra “Göster” seçilerek işlem tamamlanır.

Microsoft Teams Nedir? Nasıl Kullanılır? yazımızı da inceleyerek uygulamaya dair tüm bilgilere hakim olabilirsiniz.