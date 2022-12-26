Microsoft Teams Beyaz Ekran Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Microsoft Teams, beyaz ekran sorunu nedeniyle bazen can sıkıcı hâle gelebiliyor. Peki, popüler video konferans hizmetinin düzgün bir şekilde çalışmamasına yol açan problem nasıl düzeltilir? Bu yazıda sorunun düzelmesine yardım edebilecek çözüm yöntemlerini sıraladık.

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettiren Microsoft Teams, insanların arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurabilmesini sağlıyor. Mesajlaşmanın yanı sıra birden fazla kişiyle görüntülü sohbet edilebilmesine de imkân tanıyan programda bazen bazı problemler meydana gelebiliyor.

Video konferans programında ortaya çıkan problemler arasında beyaz ekran sorunu da bulunuyor. Can sıkıcı sorunun çözülmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler yer alıyor. Hazırladığımız yazıda bu yöntemleri açıkladık.

Microsoft Teams Beyaz Ekranı Sorunu İçin Çözüm Yolları

Programı Görev Yöneticisi'nden sonlandırın.

PC'yi yeniden başlatın.

Windows sorun giderme aracını çalıştırın.

Microsoft Teams'i onarın.

Microsoft Teams'in önbelleğini temizleyin.

Programı silip yeniden yükleyin.

Yukarıda popüler video konferans hizmetinde ortaya çıkan problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Programı Görev Yöneticisi'nden Sonlandırın

Ctrl + Shift + Escc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi açılacak.

İşlemler sekmesini görüntüleyin.

Microsoft Teams'i bulun.

Programın üzerine sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Dünyanın en popüler programlarından bir tanesi olan Microsoft Teams'te meydana gelen can sıkıcı sorunun düzeltmek için ilk olarak programı Görev Yöneticisi üzerinden sonlandırmayı deneyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi penceresinde yer alan sekmeler arasından İşlemler'i görüntüleyin. İşlemler sekmesinde arka planda açık olan programların listesini göreceksiniz. Programlar içerisinden Microsoft Teams'i bulun ve üzerine sağ tıklayın. Son olarak "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

PC'yi Yeniden Başlatın

Yeniden başlatma işlemi, bazı yazılımsal problemlerin düzelmesine yardım edebilir. Bu nedenle beyaz ekran problemi düzeltebilmek için bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. İşlemi gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Windows Sorun Giderme Aracını Çalıştırın

Windows + I kısayolunu kullanın.

Ayarlar penceresindeki kutucuğa "mağaza" yazın.

"Windows Mağazası uygulamalarıyla ilgili sorunları bul ve onar" yazısına tıklayın.

"Sonraki" butonuna basın.

Popüler video konferans programı, Microsoft Store üzerinden de indirilebiliyor. Eğer programı Microsoft Store üzerinden indirip yüklediyseniz Windows sorun giderme aracını kullanabilirsiniz. Bunun için ilk olarak Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini açın.

Ayarlar penceresinde yer alan kutucuğa "mağaza" yazın. Arama sonuçlarından "Windows Mağazası uygulamalarıyla ilgili sorunları bul ve onar" yazısına tıklayın. "Sonraki" butonuna basmanız hâlinde sorun tespit edilmeye ve çözülmeye çalışılacak.

Microsoft Teams'i Onarın

Windows + I kısayolunu kullanın.

Uygulamalar kategorisine tıklayın.

Listeden Microsoft Teams'i bulun ve üzerine tıklayın.

"Gelişmiş seçenekler" seçeneğini seçin.

"Onar" butonuna basın.

Programı Microsoft Store üzerinden indirdiyseniz onarma işlemini gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntemi uygulamak için Windows + I klavye kısayolunu kullanarak Windows Ayarları penceresini açın. Açılan pencerede bulunan Uygulamalar kategorisine tıklayın.

Uygulamalar kategorisi üzerinden Microsoft Teams isimli programı bulun ve hemen ardından üzerine tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde yeni seçenekler çıkacak. "Gelişmiş seçenekler" seçeneğini seçin ve açılan sayfadan "Onar" butonuna basın.

Microsoft Teams'in Önbelleğini Temizleyin

Microsoft Teams'i kapatın.

Windows + R kısayolunu kullanın.

Çalıştır kutucuğuna %appdata%\Microsoft\Teams yazın.

Enter tuşuna basın.

Cache , Code Cache ve GPUCache klasörlerini silin.

Microsoft Teams'i çalıştırın.

Uygulanabilecek yöntemler arasında önbellek temizleme işlemi de yer alıyor. Bunu uygulayabilmek için ilk önce video konferans programını kapatın ve ardından Windows + R klavye kısayolunu kullanarak Çalıştır aracını açın.

Çalıştır penceresinde yer alan kutucuğa %appdata%\Microsoft\Teams yazın. Enter tuşuna bastığınız takdirde Dosya Gezgini üzerinden Microsoft Teams'in bazı dosyalarına erişeceksiniz. Cache , Code Cache ve GPUCache klasörlerini silin. İşlemi tamamladıktan sonra programı çalıştırmayı deneyin.

Programı Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa ve can sıkıcı problem hâlâ devam ediyorsa son çare olarak programı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Yeniden yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu yazıda pek çok bilgisayar kullanıcısı tarafından merak edilen Microsoft Teams beyaz ekran sorunu nasıl çözülür sorusunu yanıtladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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