Microsoft Teams Nedir? Nasıl Kullanılır?

Pandemi sürecinde pek çok kurum, çalışmalarını Microsoft Teams gibi uygulamalardan yürüttü. Uzaktan ofise gitmeden ortak çalışmayı sağlayan Teams, çalışanlar için büyük avantajlar sunuyor. İşe gitmeden çalışmaların sağlıklı ilerleyebileceğini gösteren bir uygulamadır.

Uygulama üzerinden çalışanlar; dosya paylaşımı, toplantı ve grup konferanslarına katılabilirler. Pandemiyle birlikte ortak çalışmayı sağlamak amacıyla birçok uygulama geliştirildi. Fakat ortak çalışma alanında Microsoft Teams popülerliğini koruyor.

Microsoft Teams Nedir?

Microsoft Teams, sohbete dayalı grup çalışması platformu olarak biliniyor. Sohbet içerikli çalışma alanları;

Ekip sohbetleri

Toplantılar

Aramalar

İletiler

Uygulama üzerinden ekipler kendi içlerinde kanallar kurabilir. Ayrıca iletişim için çoklu sohbet odaları da kurulabiliyor. Eğer ekip arkadaşları arasında görüntülü konuşma yapılması gerekiyorsa Skype ile bağlantı oluşturulur. Microsoft Teams’in en önemli özelliği güvenlik konusuna çok önem vermesidir. Bundan uygulama şu esaslar doğrultusunda kullanıcılarına hizmet veriyor;

Kimlik doğrulama

Gizlilik

Uyumluluk

Sıraladığımız noktalardan dolayı uygulama rahat şekilde kullanılabilir. Bahsettiğimiz bu hususların yanında aşağıda sıraladığımız belgelere uygun da çalışıyor;

HIPPA

ISO 27001

SOC 1

27018

SOC 2

Microsoft Teams Özellikleri Nedir?

Microsoft Teams uygulaması, kullanıcılarına sohbetlerin takip edilmesini kolaylaştırmak adına arayüzler sunuyor. Ayrıca uygulama güvenlik önlemlerini de çok sıkı ve güçlü belirlemiştir.

İki ögeli kimlik doğrulamadan tutun da, parolaların zorluğuna varıncaya kadar tüm detaylar düşünülmüş. Dosya, sohbet gibi alanlardaki verilerde şifrelenir.

Uygulama üzerinden kullanıcılar görüntülü konferans düzenleyebilir. Toplantıların planlaması ve düzenlemesi de yapılabilir. Kişiye özel olarak ara plan yüklemesi yapılabiliyor. Arka plan kişiye özel de seçilebilir. Gerçek zamanlı şekilde dosya paylaşımları yapmak da mümkündür.

Kullanıcılara ait aynı dosyalar ortak kullanılabilir. Uygulama üzerinden uzaktan eğitim düzenlenebilir. Microsoft Teams, Office 365 entegrelidir. Belirttiğimiz Office 365 entegreli özellik sayesinde eğitim notlarına kolayca ulaşılabilir. Arka plandan ortak dijital oturum açma imkanı da vardır.

Microsoft Teams Nasıl İndirilir?

Android - iOS telefonlarda, laptop, masaüstü bilgisayar ve tabletlere kolayca indirilebilir. Bu cihazlardan hangisinde kullanmayı düşünüyorsanız Microsoft Teams’in resmi web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.

Microsoft Teams sitesi üzerinden indirme işlemi kolayca gerçekleştirilebilir. Uygulamanın indirilmesinin ardından başka işlem yapmanıza gerek yok. Yalnızca Microsoft hesabıyla oturum açılmalıdır.

Microsoft Teams’in ücretli olup olmadığı çok merak ediliyor. Uygulamanın hem ücretli hem de ücretsiz olan versiyonu var. Ücretli olan versiyonlar kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda farklı özelliklerden oluşmuştur. Uygulamanın ücretli olan versiyonları;

Microsoft 365 İş Standart,

Microsoft 365 İş Temel şeklindedir.

Ücretsiz versiyonda taahhüt yoktur. Ancak standart ile temel versiyonlarda senelik taahhüt vardır. Uygulamanın ücretsiz versiyonuyla da birçok işlem yapılabiliyor. Ücretli versiyonlarda daha geniş özellikler bulunuyor.

Microsoft Teams Nasıl Kullanılır?

Popüler ortak çalışma platformu Microsoft Teams kullanımı çok kolaydır. Uygulama cihaza indirilerek veya indirilmeden de kullanılabiliyor. Kullanım şekli tamamen kullanıcıya bağlı diyebiliriz.

Uygulama üzerinden toplantı düzenleyen kişi, başka kullanıcılara web tarayıcısı üzerinden bağlantı kurarak davet gönderebilir. Davet linki üzerinden insanlar uygulamayı indirmeden toplantıya katılabilir.

Platformun kullanıcı özelliklerinden biri senkronizasyondur. Senkronizasyondan yararlanılarak bilgisayar ve telefon arasında sohbetlerde eksiksiz kullanıcıya ulaşır. Teams haricinde mevcut hesabınızı silmek isterseniz Microsoft Hesabı Nasıl Silinir yazımıza da göz atabilirsiniz.