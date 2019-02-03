İndir 35.00 MB
Battlelands Strike 1.1.1 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Battlelands Strike - Android İçin Aksiyon Oyunu

Battlelands Strike

1.1.1
Android
Battlelands Strike
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Yüksek grafikli bu macerada yerini al.

Beklenmedik bir savaş alanı pozisyonunda görün ve düşmanına saldırmaya başla. Evinizi kanla korumaya çalışın ve insanlığın daha iyi bir geleceği için savaşın. Atış ritmini kontrol edin ve belirtilen görevleri tamamlayın. Acemi veya usta olsanız da, çekimin gerçek zevkini deneyimleyebilirsiniz.

Oynamak için bekleyen çeşitli oyun modları var. Her türlü ödül, kart şeklinde verilir. Geçiş seviyelerinin ödüllerine ek olarak, karaborsa sistemi aracılığıyla her türlü mükemmel ödülü kazanabilirsiniz. Her seferinde bir defa ücretsiz sandıklar görünecek. Onları zamanında bulabilir misin?

Beceri kartlarını toplayın ve benzersiz becerilerinizi para ile yükseltin. Özel karakterleri, keskin nişancıları, komandoları, bombardıman uçaklarını ve daha fazlasını açmak için karakter kartlarını topla!

 

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü