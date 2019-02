Battlelands Strike

Beklenmedik bir savaş alanı pozisyonunda görün ve düşmanına saldırmaya başla. Evinizi kanla korumaya çalışın ve insanlığın daha iyi bir geleceği için savaşın. Atış ritmini kontrol edin ve belirtilen görevleri tamamlayın. Acemi veya usta olsanız da, çekimin gerçek zevkini deneyimleyebilirsiniz.

Oynamak için bekleyen çeşitli oyun modları var. Her türlü ödül, kart şeklinde verilir. Geçiş seviyelerinin ödüllerine ek olarak, karaborsa sistemi aracılığıyla her türlü mükemmel ödülü kazanabilirsiniz. Her seferinde bir defa ücretsiz sandıklar görünecek. Onları zamanında bulabilir misin?

Beceri kartlarını toplayın ve benzersiz becerilerinizi para ile yükseltin. Özel karakterleri, keskin nişancıları, komandoları, bombardıman uçaklarını ve daha fazlasını açmak için karakter kartlarını topla!