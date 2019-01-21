Mobil platformun ünlü isimlerinden birisi olan GT Action Games yeni oyununu piyasaya sürdü.

Gerçekçi 3D grafik açılarına sahip olan ve benzersiz motosikletleri sürme fırsatı yakalayacağımız oyunda kolay kontroller bizleri bekliyor olacak. Mobil yarış oyunları arasında yer alan ve her geşen gün kitlesini artırmaya devam eden Bike vs. Train diğer yarış oyunlarının aksine kış temasına sahip olarak karşımıza çıktı.

Dağlık yol çeşitlerine de sahip olan yapımda oyuncular zorlu seviyeler ile karşı karşıya gelecek ve yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecekler. Benzersiz yarış pistlerinin yer aldığı yapımda motosikletimiz ile trenlerin arasından geçecek akrobatik hareketler yapacak ve bitiş çizgisini ilk geçen olmak için ter dökeceğiz.

10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım ücretsiz yapısı ile de oyuncuların gönlünü fethetmeye devam ediyor. Sadece Google Play’den indirilen yapım farklı bir platformda ne yazık ki oynanamıyor.

İyi eğlenceler dileriz.