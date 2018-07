Blade Runner 2049, Denis Villeneuve’ün Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı adlı bilim kurgu filminin mobil platforma uyarlanan oyunu. The Walking Dead No Man’s Land, The Walking Dead Our World oyunlarının yapımcısı Next Games’in mobil platforma taşıdığı oyun, rpg türünde ve hem karakterler hem de mekanlar filmle bağlantılı. Filmi izleyip sevdiyseniz mobil oyununu da seveceğinizi düşünüyorum.

Zombi oyunlarının geliştiricisi Next Games tarafından geliştirilen bilim kurgu temalı rol yapma oyunu Blade Runner 2049, ilk olarak Android platformunda karşımıza çıkıyor. Blade Runner evreninden tanıdık karakterlerden bir takım oluşturarak sıra tabanlı mücadelelere giriyorsunuz. İnsan görünümünde hatta insan kopyası diyebileceğiniz Android’leri avlıyor, kanıtlar topluyor, gizemleri aydınlatıyorsunuz. Etkileyici neo-noir Los Angeles sokaklarında hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Karakterlerinizin özel yetenekleri var ve geliştirebiliyorsunuz. Dilerseniz görevleri dünyanın bir yanından Blade Runner hayranlarıyla birlikte tamamlayabiliyorsunuz.