Günlük spor yaparak kaslarınızı geliştireceğiniz ve güzel kızlarla flört etmek için çaba göstereceğiniz Broworld, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve etkileyici karakter tasarımlarıyla oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, dilediğiniz bir karakteri seçerek sıfırdan bir hayata başlamak ve kendi evinizi tasarlayarak güzel kızlarla arkadaşlık etmektir.

Günlük kas egzersizleri yaparak fit bir vücuda sahip olabilir ve etrafınızdaki seksi kızları tavlayarak romantik anlar yaşayabilirsiniz. Eviniz için yeni eşyalar alarak dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz.

Seviye atladıkça ilişkilerinizden olumlu puan aldıkça yeni bölümlerin kilidin açabilir ve bu sayede farklı karakterlerin oyuna dahil olmasını sağlayabilirsiniz. Lüks araçlara binerek kızlara hava atabilir ve diğer erkeklerle kavga ederek sevgilinizin gözünde kahraman olabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine açılan Broworld, 100 binden fazla oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sürükleyici bir yaşam simülatörüdür.