Clash of Blocks, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur.

Renkli grafikleriyle dikkat çeken bir oyun olarak karşımıza çıkan Clash of Blocks, zihinlerimizi zorlayan bir oyundur. Oyununun amacı en çok yer kaplayacak şekilde ekranın herhangi bir yerine dokunmaktır. Dikkatli bir şekide oynamanız gereken oyunda onlarca zor bölüm yer alıyor. Oyunda becerilerinizi sınayabilirsiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Clash of Blocks oyununu mutlaka denemelisiniz. Clash of Blocks oyunu sizleri bekliyor.

Clash of Blocks oyununu ücretsiz olarak indirebiirsiniz.