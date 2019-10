Color Saw 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz ve becerilerinizi sınayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Color Saw 3D, keyifli vakit geçirmek için oynayabileceğiniz bir oyundur. Renkli blokları yok ederek ilerleyebileceğiniz oyunda zorlu bölümleri de tamamlamanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Saw 3D sizleri bekliyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz Color Saw 3D oyununu sakın kaçırmayın.

Color Saw 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.