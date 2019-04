Cooking City

En bağımlılık zaman yönetimli pişirme oyununa dahil olun. Pişirme ateşine katılın, olabildiğince hızlı dokunun ve strateji ve simülasyon eğlencesiyle bu hızlı oyunun keyfini çıkarın. Nefis yiyecekleri hazırlayın, restoranınızı açın, mutfağın en iyi şefi olun ve dünyayı dolaşın.

Dünyanın her yerinden lezzetli yemekler hazırla, pişir ve servis et: Klasik kahveden başlayarak Çin restoranına gidin, tatlı kekler hazırlayın ve nefis burgerler ızgara yapın. Mutfakta yemek pişirmeye meydan okuyun ve bir mutfak imparatorluğu kurun. Her türlü yemeğin ustası olun ve aç müşterileri her şehirde doyurmaya çalışın.

Büyü arttırıcılarla özel pişirme hedeflerini tamamlayın. Yiyeceklerini istersen normal istersen de özel tavalarla pişirebilirsin. Çoklu satış ile kazancınızı artırın, taze malzemeler sizi her zaman davet ediyor.