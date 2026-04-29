Tarayıcıda Ücretsiz GTA Vice City Nasıl Oynanır?

Rockstar Games'in en sevilen açık dünya oyunlarından biri olan GTA Vice City'i ücretsiz oynamak mümkün. Üstelik bu nostaljiyi yaşamak için indirme işlemi yapmanıza gerek yok. Bununla birlikte bilgisayarda boş alan olup olmadığını kontrol etmeye de gerek kalmıyor. Yani birkaç tıklama ile direkt olarak oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda en iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA Vice City bedava nasıl oynanır sorusunu yanıtlayacağız. Herhangi bir kurulum dosyasıyla uğraşmadan saniyeler içinde oyunu oynayabilmenizi sağlayan bir web sitesi bulunuyor. Eğer siz de bu oyunu web tarayıcısı üzerinden oynamak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın.

GTA Vice City Bedava Nasıl Oynanır?

Oyunu oynamak için öncelikle Quenq'in GTA Vice City sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Play Game" butonuna tıklayın. Bunu yaptıktan sonra ekrana bir kez daha tıklamanız gerekiyor. Böylece karşınıza oyunun menüsü çıkacak. "Start Game" menüsünü seçin. Son olarak "New Game" seçeneğine basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde oyun açılacaktır.

Tıpkı bilgisayarınıza yüklediğiniz oyunlar gibi bu sürümde de W, A, S, D tuşlarıyla karakteri kontrol edebilir, Space tuşu ile karakterin zıplamasını sağlayabilir, mouse ile yönü ayarlayabilirsiniz. Mouse ile ayrıca ateş edebilirsiniz. Araçlara binmek veya inmek için F tuşuna basmanız yeterli. Araçlarda radyo dinlemenin de mümkün olduğunu belirtelim.

Tarayıcıda Oynanan Ücretsiz GTA Vice City'de Hile Yapılır mı?

Web tarayıcısı üzerinden ücretsiz olarak oynanabilen bu sürümde GTA Vice City hileleri çalışıyor. Örneğin ASPIRINE komutuyla sağlık seviyesini 100 yapabilir, PANZER komutuyla bir tank getirtebilir, NUTTERTOOLS komutuyla çeşitli silahlara sahip olabilirsiniz. Hileyi kullanmak için şifreyi direkt olarak yazmanız yeterli.

Ücretsiz GTA Vice City Tam Ekran Nasıl Yapılır?

Bedava olarak oynanabilen bu sürüm çok pratik bir şekilde tam ekran yapılabiliyor. Bunun için oyun penceresinin altında konumlanan "Fullscreen" butonuna basmanız yeterlidir. Bunu yaptığınızda oyun tam ekran olacaktır. Oyunu tekrar pencere moduna almak için yalnızca Esc tuşuna bir süre boyunca basılı tutun.

Ücretsiz GTA Vice City'de Harita Nasıl Açılır?

Ücretsiz web sürümünde ekranın sol alt köşesinde daire şeklinde küçük bir harita görünüyor ancak haritanın tamamına göz atabilmek içinç birkaç adım uygulamak gerekiyor. Bunun için öncelikle Esc tuşuna basın ve ardından Map kategorisine girin. Bunu yaptığınızda haritanın tamamına göz atabilirsiniz.

Ücretsiz GTA Vice City'de Ayarlar Nasıl Değiştirilir?

Ayarlardan kontrolleri özelleştirme imkânına da sahipsiniz. Bunun için Esc tuşuna basıp Options menüsüne girmeniz ve ardından Controller Setup kategorisini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ayarlardan ayrıca grafik kalitesini ayarlamak ve hatta mouse hassasiyetini belirlemek de mümkün. Bunları da Options bölümünden hızlıca yapabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Eskiden bilgisayara yüklemek için sabırsızlandığım, sistemin kaldırıp kaldırmayacağı konusunda endişe ettiğim bu efsaneyi bugün yalnızca bir web tarayıcısı üzerinden yani hiçbir dosya indirmeden oynayabilmek bana teknolojinin ne kadar ilerlediğini bir kez daha hatırlattı. Yıllar sonra o neon ışıklı sokaklara yalnızca birkaç tıklama ile geri dönerek nostalji dolu anlar yaşadım.