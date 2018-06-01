Cubriko, refleksleri test eden, dikkati ölçen süper eğlenceli bir arcade oyun. Ketchapp’ın olmasıyla mobil platformda öne çıkan yapımda küpü engellerle dolu platformda mümkün olduğunca yukarı noktaya çıkarma çalışıyorsunuz. İrili ufaklı bloklardan çivilere birçok tuzağı atlatmak başlı başına zorken bir de görevleri tamamlamanızı isteyen oyun, tam boş zamanlarda oynanabilecek, zaman geçirmelik bir oyun.

Ketchapp’ın Android telefon/tabletlerde oynanabilen yeni oyununda dikeylemesine hızla yükselen küpün kontrolünü ele almaya çalışıyorsunuz. Üzerinde hızla kaydığınız platformda hayatta kalabilmek için sürekli sağ sol yaparak yönünüzü değiştirmeniz gerekiyor. Engeller görsellerden de göreceğiniz üzere farklı boyutta blokların yanı sıra çivilerden oluşuyor. Herhangi birine çarptığınızda baştan başlıyorsunuz ancak her yeniden başlayışta farklı bir platform karşınıza çıkıyor.

Cubriko Özellikleri: