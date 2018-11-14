Adrenalin dolu yapısı ile mobil platformda yayınlanan Drift Chasing ücretsiz bir arcade oyunudur.

Superfun Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Drift Chasing ile benzersiz araçları şehrin sokaklarında deneyimleyecek ve adrenalin dolu anlar yaşıyacağız. Mobil arcade oyunları arasında yer alan yapım ile mükemmel oyun grafikleri ile tanışacak ve gerçekçi fizik motoru ile gerilim yüklü yarışlara katılacağız.

Her biri kendine özel özelliklere sahip olan farklı araçlar ile şehrin sokaklarında motor seslerimiz yankılanacak ve yarışlara katılacağız. 30 farklı yarış seviyesinin yer aldığı mobil yapım da 20 farklı yarış otomobili bizleri bekliyor. En iyi yarış pilotu olabilmek için mücadele edeceğimiz yapım da sesli sohbet ekranları ve avatarlar da yer alıyor.

Benzersiz yarış sistemi ile oyuncular mevcut olan araçlarını yükseltebilecek ve daha hızlı bir hale getirebilecekler. Google Play’de 500 binden fazla oyuncu tarafından tutku olarak oynanan mobil arcade oyunu 4.5 gibi de bir inceleme skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.