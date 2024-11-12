650 Beygirlik Hyundai IONIQ 5 N Özellikleri ve Fiyatı

Hyundai, elektrikli otomobil pazarına damga vuran yeni modeli IONIQ 5 N'i tanıttı. Bu seri, Hyundai’nin tamamen elektrikli ilk elektrikli modeli olma özelliği taşıyor. Tasarımından aerodinamik detaylarına, iç mekan yeniliklerinden performans özelliklerine kadar her yönüyle dikkat çeken IONIQ 5 N, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Hyundai IONIQ 5 N özellikleri ve fiyatını hiç merak ettiniz mi? İşte detaylar!

Hyundai IONIQ 5 N Özellikleri

Hyundai IONIQ 5 N, çift elektrik motoruyla toplamda 609 PS (448 kW) güç ve 740 Nm tork üretiyor. "N Grin Boost" modu etkinleştirildiğinde bu değerler, 650 PS (478 kW) güç ve 770 Nm torka yükseliyor. Bu mod, sürücülere 10 saniyelik ekstra güç artışı sağlıyor.

Hızlanma konusunda da oldukça iddialı olan araç, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 3,4 saniyede ulaşıyor ve maksimum 260 km/sa hız sunuyor. Elektrikli spor otomobil kategorisinde bu performans değerleriyle rakiplerine meydan okuyor.

Hyundai IONIQ 5 N, 84 kWh lityum-polimer bataryası ile dikkat çekiyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya, %10’dan %80’e yalnızca 18 dakikada dolabiliyor. WLTP standartlarına göre resmi menzil değerleri henüz açıklanmasa da şehir içi kullanımda daha uzun menzil sunması bekleniyor.

Ayrıca, gelişmiş termal yönetim sistemi, bataryanın aşırı ısınmasını önleyerek hem performansı artırıyor hem de batarya ömrünü uzatıyor. Araç, tasarım ve donanım açısından modern ve sportif bir çizgiye sahip. Genişletilmiş çamurluklar, büyük hava girişleri ve aerodinamik iyileştirmeler, aracın dış tasarımında öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

İç mekânda ise N Racing Bucket koltuklar, N Active Sound+ ve N e-Shift gibi özellikler sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Özellikle, vites geçişlerini ve motor seslerini simüle eden bu teknolojiler, içten yanmalı motorlu araçların sürüş keyfini elektrikli otomobillere taşıyor.

12.3 inç multimedya ekran ve 12.3 inç dijital gösterge paneli entegre bir yapıda sunuluyor. Kablosuz şarj, USB-C girişleri ve bardak tutucu gibi detaylar ise kullanıcı konforunu artırıyor. Hyundai’nin gelişmiş sürücü destek sistemi Smart Sense, güvenliği bir üst seviyeye taşıyor.

Yüksek hızlarda güvenlik, Hyundai IONIQ 5 N’nin en güçlü yanlarından biri. Önde 400 mm, arkada 360 mm çapında havalandırmalı disk frenler ile durma mesafesi en aza indiriliyor. Bağımsız McPherson süspansiyon sistemi, yüksek hızlarda bile mükemmel yol tutuşu sağlıyor.

Drift tutkunları için geliştirilmiş N Drift Optimizer ve Torque Kick Drift teknolojileri, sürüş sırasında kontrolü elden bırakmadan heyecan verici bir deneyim sunuyor.

Hyundai IONIQ 5 N Fiyatı

Hyundai IONIQ 5 N, Türkiye’de 4.930.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Hız, tasarım ve çevreci özellikleri bir arada sunan bu model, yüksek fiyatıyla da oldukça dikkat çekeceğe benziyor.

Hyundai IONIQ 5 N Özellikleri

Performans

Güç ve Tork: 650 PS (478 kW) toplam güç ve 770 Nm tork üreten çift elektrik motoru.

Hızlanma: 0-100 km/sa sadece 3,4 saniye.

Maksimum Hız: 260 km/sa.

Batarya ve Menzil

Batarya Kapasitesi: 84 kWh yeni nesil batarya.

Menzil: EPA tahminlerine göre 355 km (221 mil).

Şasi ve Süspansiyon

Gövde Güçlendirmeleri: 42 ek kaynak noktası ve ek yapıştırıcı ile artırılmış rijitlik.

Süspansiyon: Ayarlanabilir süspansiyon sistemi ile pist ve günlük kullanım için optimize edilmiş.

Fren Sistemi

Frenler: Önde 400 mm, arkada 360 mm disk çaplarıyla Hyundai'nin en güçlü fren sistemi.

Sürüş Teknolojileri

N e-Shift: 8 vitesli çift kavramalı şanzıman hissiyatını simüle eder.

N Active Sound+: Sürüş sırasında motor sesi simülasyonu sunar.

N Grin Boost: 10 saniyelik ek güç artışı sağlar.

N Drift Optimizer: Drift performansını dengeler ve kolaylaştırır.

Tasarım

Aerodinamik Detaylar: Genişletilmiş çamurluklar, büyük hava girişleri ve arka difüzör ile sportif görünüm.

İç Mekan: N logolu sportif koltuklar, direksiyon simidi ve özel iç döşeme detayları.

Fiyat

Türkiye Satış Fiyatı: 4.930.000 TL

Siz Hyundai IONIQ 5 N hakkında ne düşünüyorsunuz? 4.930.000 TL fiyatı ve 600 beygir gücü ile dikkat çeken bu otomobili satın almayı ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.