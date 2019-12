Dumb Ways to Dash!, fasulye karakterlerin yerine geçtiğimiz popüler serinin yeni oyunu. Fasulyeleri zor durumlardan kurtardığımız oyunun yenisinde sadece yarışlara katılıyoruz. Zorlu parkularda geçen oyunda ikinci olma lüksümüz yok! Tamamen yeni bir oyun, tamamen yeni seviyeler, tamamen yeni fasulyeler! Daha önceki oyunlardan çok farklı bir yapım karşımızda.

Milyonlarca indirmeyle mobil platformda en sevilen seri oyunlardan Dumb Ways’in yenisi Dumb Ways to Dash!’de mini oyunlar yerine tek bir oyun oynuyoruz. Tamamen yeni görünüm kazanan fasulyelerimiz bu sefer engellerle dolu platformlarda birbirleriyle kıyasıya yarış içine giriyor. 5 fasulye arasından sıyrılmak için tamamen parkura odaklanmamız gerekiyor. Her an her yerden bir şey çıkabiliyor, parkur dışına kolaylıkla çıkabiliyoruz. Her zamanki gibi fasulyelerimizin oyun sonunda yaptıkları danslar, sergiledikleri figürler güldürüyor.