Easy DND, Android Pie ve daha yeni sürümlerde çalışan, rahatsız etme ayarlarınızı yönetmenizi sağlayan ücretsiz bir uygulama.

Easy DND İndir - Android Kolay Rahatsız Etme Modu

Android, kullanıcıların telefonlarındaki farklı uyarıları susturmasına imkan tanıyan Rahatsız Etme (DND) ayarlarına sahiptir. Telefonun yerleşik Rahatsız Etmeyin modu birçok kullanıcının ihtiyaçları için yeterlidir ancak özellikle zamanlamadığınız sürece acele yolla kurulduğundan çok erişilebilir bir ayar değildir. Easy DND, Rahatsız Etme ayarlarını daha kullanıcı dostu bir şekilde erişilebilir kılmayı amaçlayan bir uygulama.

Uygulamanın öne çıkan özelliği, kullanımının çok kolay olması, teknolojiden çok anlamayan kullanıcılara tavsiye etmeyi ideal kılan kullanıcı dostu arayüze sahip olması. Uygulama, öncelikli bildirimler, önemli kişiler ve daha fazlası dahil telefonunuzdaki tüm Rahatsız Etmeyin ayarlarını değiştirmenize olanak tanır. Sistem ayarlarının derinliklerine inmek zorunda kalmadan seçeneklerinizi anında değiştirebilirsiniz. Uygulamayı ana ekranınıza yerleştirebilirsiniz.

Easy DND şunları değiştirmenize izin verir: