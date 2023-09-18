iPhone Eski Bildirimler Nasıl Kontrol Edilir?

iPhone kullanıcıları her gün sosyal medya, e-posta, arama vb. birçok yerden çok sayıda bildirim alıyor. Bu alınan bildirimlerin bazıları unutulabilir. Hatta iPhone kullanıcı bildirimlerden rahatsız olup kendi de bildirimleri kapatabiliyor.

Fakat bazen çeşitli nedenlerden dolayı eski bildirimlere geri dönmek gerekebiliyor. Biz de bu yazımızda iPhone eski bildirimleri kontrol etme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

iPhone Eski Bildirimleri Nasıl Görünür?

iPhone eski bildirimleri görüntüleme işlemi için aşağıdaki yöntemleri dikkate almak gerekiyor.

iPhone Bildirim Merkezi

Telefon kilidi şifre ya da Face ID ile açılır.

Ekran, üst orta noktadan aşağıya doğru kaydırılır. Böylelikle bildirim merkezi açılmış olacak. Bildirim merkezi üzerinden eski bildirimler arasında arama yapılır. Arama, ekran yukarıya kaydırılarak yapılır.

iPhone Kilit Ekranı

iPhone eski bildirimlerine kilit ekranı üzerinden de ulaşılabilir.

iPhone’un ekranı kapalı konumdaysa ana sayfa ya da güç butonuna tıklanarak açılmalıdır.

iPhone kilit ekranının altından veya ortasından tutup yukarıya kaydırılarak eski bildirimlerin listesine ulaşılır.

iPhone Silinen Bildirimleri Kontrol Etme

iPhone silinen bildirimleri görüntüleme maalesef mümkün değildir. Eğer iPhone’da bildirimler silinirse onun kilit ekranında ya da bildirim merkezinde görüntülenmesi imkansız hale gelir.

Yukarıda bahsedilen bildirim görüntüleme adımları silinmeyen bildirimler için geçerlidir. Fakat “Uygulama Bildirim Rozetleri” etkinleştirilerek uygulamalardan hangilerinin okunmayan olduğuna ulaşılabilir.

iPhone’nun ana ekranının sol üst tarafında konumlanan “Uygulama Bildirim Rozetleri” açıldıktan sonra kaç adet okunmamış bildirim olduğunun bildiği küçük kırmızı sayı görüntülenecek.

Uygulama Bildirim Rozetleri, iPhone’daki silinen bildirimleri göstermez fakat uygulamalarda okunmayan bildirim olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Uygulama Bildirim Rozetleri’ni Etkinleştirme

iPhone’dan “Ayarlar” yani “Settings” alanına girilir.

Home Screen (Ana Ekran) alanına tıklanır.

Show in App Library (Uygulama Kitaplığı’nda Göster) seçeneği açılır. Bu seçeneği açmak için çubuk kaydırılarak yeşile çevrilir.

iPhone’da Bildirimler Nasıl Kapatılır?

iPhone’da bildirimleri kapatmak için “Ayarlar” açılarak Bildirimler’e tıklanır. Bildirimleri devre dışı bırakılacak uygulamanın olduğu butona basılır.

“Bildirimlere İzin Ver” seçeneğine tıklanarak işlem tamamlanır. Bildirimlerin geçici olarak devre dışı bırakılması içinde iPhone rahatsız etmeyin moduna getirilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

iPhone’da eski bildirimleri kontrol etme ile ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını şöyle aktarabiliriz:

1. iPhone Bildirim Merkezi’nde Bildirimler Ne Kadar Süre Kalır?

iPhone Bildirim Merkezi, okunmayan mesajları 1 hafta boyunca saklar. Ancak bildirimler okunduysa ya da silindiyse kesinlikle görüntülenemez.

2. iPhone’da Tıklanan ya da Açılan Bildirimler Nasıl Kontrol Edilir?

iPhone’da bir bildirim açıldığında iPhone Bildirim Merkezi’nden kaldırılır. Açılan bildirime erişmenin ve yeniden görüntülemenin bir yolu yoktur.

3. iPhone’da Bildirimler Nerede Saklanıyor?

iPhone’da bildirimler, “Bildirim Merkezi” üzerinde saklanıyor. iPhone Bildirim Merkezi’ne cihazın kilitli ekranı yukarıya kaydırılarak ulaşılabilir.