Rahatsız Etme Modu Nedir? Nasıl Kullanılır?

iPhone veya Android telefonunuzun ayarlarına göz attıysanız Rahatsız Etme modu nedir sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Bu rehberde akıllı telefonlarla beraber gelen ve çok kullanışlı bir özellik olan Rahatsız Etme işlevine dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Çoğu akıllı telefonda uçak modu ve sessiz mod gibi modların yanı sıra DND olarak da bilinen Rahatsız Etmeyin modu da bulunur. Bu mod, telefonda her gün sürekli olarak dikkat dağıtan ve üretkenliği olumsuz yönde etkileyen bildirimleri görmek istemeyen kişiler için oldukça kullanışlıdır. Do not disturb kelimelerinin kısaltması olan DND modu nedir?

Rahatsız Etme Modu Nedir?

Rahatsız Etme modu, adından da anlaşılacağı üzere akıllı telefondaki bildirimlerin sessize alınmasını sağlayan ve bu sayede kullanıcıların bildirimler nedeniyle rahatsız olmamasını mümkün hâle getiren özel bir moddur.

DND modu sayesinde gelen aramaları ve bildirimleri sessize alabilirsiniz. Böylece telefon titremez ve ses çıkarmaz. Böylelikle bir proje üzerinde çalışan veya bir konu hakkında araştırma yapan kişinin dikkati dağılmaz.

Rahatsız Etmeyin modunun, telefonun bildirim almasını engellemediğini belirtmek gerekiyor. Sadece sürekli olarak uyarı çıkmasını önler. Ayrıca bu mod, sessiz mod ile karıştırılmamalıdır. Rahatsız Etmeyin modunda çeşitli özelleştirmeler yapılabiliyor.

Kullanıcılar söz konusu modun ne kadar süre boyunca etkin kalacağına, mod aktifken hangi arama, mesaj ve uygulama bildirimlerine izin verileceğine karar verebiliyor. Örneğin mod için oluşturulan sayfa üzerinden eklenen bir kişi, mod aktifken aradığında veya mesaj attığında bildirim sesi duyulur.

Sessiz modda ise söz konusu seçenekler yer almaz. Sessiz modu aktif ettiğiniz takdirde tüm bildirimler sessize alınır. Dolayısıyla Sessiz mod ile DND modunun en büyük farkı özelleştirme seçenekleridir.

Android Telefonda Rahatsız Etme Modu Nasıl Açılır?

Ayarları açın.

"Bildirimler" kategorisine girin.

"Rahatsız Etmeyin" bölümünü görüntüleyin.

Sayfadaki seçenekleri belirleyin.

"Rahatsız Etmeyin" modunu etkinleştirin. Android ayarları arasında Rahatsız Etme modunun etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması da yer alıyor. Telefonda Rahatsız Etmeyin modu açma işlemi için ilk olarak ayarlar sayfasını açın ve ardından "Bildirimler" kategorisini ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Rahatsız Etmeyin" bölümüne girin.

"Uyku", "Alarmlar ve sesler" ve "Uygulama bildirimleri" gibi çeşitli seçenekler göreceksiniz. Bu seçenekleri istediğiniz gibi ayarlayın. "Rahatsız Etmeyin" modunu aktif hâle getirin. Bu sayfayı görüntülemek için ekranın üst kısmından parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek bildirim panelini açabilir ve "Rahatsız Etmeyin" butonuna basılı tutabilirsiniz.

iPhone'da Rahatsız Etme Modu Nasıl Açılır?

Ayarlar sayfasına girin.

Odak kategorisini açın.

"Rahatsız Etme" yazısına dokunun.

Seçenekleri belirleyin.

Modu etkinleştirin.

iPhone'da Rahatsız Etmeyin modu etkinleştirme işlemi için öncelikle ayarlar sayfasında yer alan Odak kategorisine girmeniz gerekiyor. Bir sonraki adımda "Rahatsız Etme" bölümünü açın. Çeşitli seçenekleri seçerek özelleştirin ve modu aktif hâle getirin.

Android'de Rahatsız Etme Modu Kapatma

Ayarları sayfasını görüntüleyin.

"Bildirimler" kategorisini açın.

"Rahatsız Etmeyin" bölümüne girin.

"Rahatsız Etmeyin" modunu kapatın.

Android telefonda Rahatsız Etme modu devre dışı bırakma işlemi için ister yukarıda yer alan adımları uygulayabilir isterseniz bildirim paneli üzerinden söz konusu modun butonuna bir kez basabilirsiniz.

iPhone'da Rahatsız Etme Modu Kapatma

Ayarlar sayfasını açın.

Odak kategorisine girin.

"Rahatsız Etme" bölümünü görüntüleyin.

Modu devre dışı bırakın.

iPhone'da söz konusu modu kapatmak için ayarlar sayfasında yer alan Odak kategorisini açmanız ve hemen ardından "Rahatsız Etme" bölümünü ziyaret etmeniz gerekiyor. Açılan sayfa üzerinden modu kapatabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Rahatsız Etme modu ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Rahatsız Etme Modu Açık Olunca Ne Oluyor?

Dikkatinin dağılmasını istemeyen kişiler için çok kullanışlı olan Rahatsız etme modu, bildirimlerin sessize alınmasını sağlar. Bu mod, uygulamaların yanı sıra gelen aramaların ve mesajların bildirimlerinin de duyulmamasını mümkün hâle getirir.

Rahatsız Etme Modu Nasıl Çalışır?

Rahatsız Etme modu Android telefonda ister ayarlar sayfasındaki Bildirimler kategorisinden ister bildirim panelinden kolayca etkinleştirilebiliyor. iPhone'da ise ayarlar sayfasındaki Odak kategorisi üzerinden aktif hâle getirilebiliyor.

Rahatsız Etme Modunda WP'den Mesaj Gelir mi?

Evet, Rahatsız Etme modunda WhatsApp uygulamasından mesaj gelir ancak siz bununla ilgili bir bildirim almazsınız. Bu mesajı görmek için uygulamaya girmeniz gerekir.

Bu yazıda Rahatsız Etme nedir sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevapladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu modu aktif hâle getirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.