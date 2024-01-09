Hile Önleme Yazılımı Nedir? Nasıl Çalışır?

Online çok oyunculu oyunlar hem rekabetçi hem de iş birliği şeklinde oynanabiliyor. Fakat iş birliği içinde oynanmayan bazı oyunlarda hilelere başvurulabiliyor. Bu da oyunun keyifli oynanmasının önüne geçiyor.

Oyun geliştiricilerde bu tarz durumları ortadan kaldırmak için çeşitli yazılımlardan yararlanmaya başladı. Biz de bu yazımızda hile önleme yazılımı ile ilgili bir rehber hazırladık.

Hile Önleme Yazılımı Neden Önemlidir?

Hile önleme yazılımı (ACS), oyunların kurallara uygun şekilde hilesiz oynanmasını sağlar. Hilelerin birçok farklı türü vardır. Tüm hileler, kullanılan yazılımlar sayesinde bertaraf edilebilir.

Bilgisayara hile önleme yazılımı yüklendiğinde bilgisayardaki tüm aktif işlemleri tarar. Bu tarama işlemi sonucunda sıra dışı unsurların olup olmadığını kontrol eder.

Sisteme indirilen dosyaların çalışıp çalışmadığı ve ağın başkalarıyla kurduğu etkileşim hile yazılımla kontrol edilir. Hile önleme yazılımına Epic Games oyunuyla birlikte sunulan Easy AntiCheat örnek verilebilir.

Bilgisayarın sisteminin çekirdek tarafında kullanılan hile önleme yazılımı da vardır. Çekirdek taraflı hile önleme yazılımı hem aygıt sürücülerinden hem de sisteme yüklenen diğer birçok uygulamadan daha çok özelliklere sahiptir.

Ark: Survival Evolved, BattlEye ve Destiny 2 gibi oyunlarda çekirdek taraflı hile önleme yazılımı kullanılıyor.

Bilgisayara bir oyun yüklendiğinde hile önleme yazılımı dosyası da otomatik yüklenir. Örneğin, FPS oyunu oynarken aimbot isimli silah ateş etme işlemini otomatikleştiren hileler bazı yazılımlarla engellenebilir.

Hile Önleme Yazılımı Nasıl Çalışır?

Hile önleme yazılımı (ACS) çeşitleri, hilelerin türlerine göre değişiyor. ACS hem sunucu hem de çekirdek tarafındaki tüm hileleri bertaraf eder.

Örneğin; bir oyunda gecikmeli geçiş hilesi yapan bir oyuncu, kasıtlı olarak koordineli şekilde interneti yavaşlatır. NFL tarzı oyunlarda gecikme değişimi, saldırı ve savunma gibi durumlarda hızlı hareket etmeyi engeller.

Yukarıda bahsedilen durumlarda sunucu tarafında yer alan ACS, tüm oynatıcılardaki veri paketlerini günlüğe kaydeder. Zaman damgası örneklerinden yararlanarak ve ping’i analiz ederek gecikme geçişi hilesini algılar. Bu işlemin ardından ACS, oyunun veri paketleri ve ping’inde şüpheli durumlar olup olmadığına bakar.

Wallhack, aimbot gibi hileler, oyunlarda hareketleri otomatikleştiren komut dosyalarıdır. Bir oyunda aimbot, diğer oyuncuların konumunu kaydedip silahı otomatik olarak kendisine doğrultur.

Bu da oyunda oyuncunun kendisini öldürmesine neden olur. Hile önleme yazılımı ACS ile bahsettiğimiz bu durum önlenebilir. Bunun için sunucu tarafında yer alan her oyuncunun hareketlerinin izlendiği dahili ACS’den yararlanılır.

Yukarıda değinildiği üzere bilgisayarın çekirdek tarafında Easy Anti-Cheat ve BattlEye gibi hile önleme yazılım programları kullanılabilir. Easy Anti-Cheat ve BattlEye gibi programlar, oyunun oynanıp oynanmadığına bakılmaksızın bilgisayarı devamlı olarak tarar.

Belirtilen bu yazılımlardan herhangi biri bilgisayara yüklendiğinde devamlı bilgisayarı tarayarak kötü amaçlı tüm dosyaların olup olmadığını kontrol eder.

Hile önleme yazılımları, eğer hilelere rastlarsa onu sistem üzerinde işaretleyip oyuncuyu direkt yasaklar. Daha sonra oyuncunun gerçekten hile yapıp yapmadığı incelenir.