Strateji oyunlarını seviyorsanız Empire Ruler: King and Lords tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Empire Ruler: King and Lords oyununda kendi şehrinizi kurup yönetmeniz gerekiyor. Yalnız bu oyunu oynarken oldukça dikkatli olmalısınız. Çünkü etrafınızda sizden başka şehirlerde mevcut ve bu şehirlerden korunmak zorundasınız. Eğer onlar size saldırırlarsa ve siz bu saldırıyı başarıyla savunamazsanız elinizdeki her şeyi kaybedebilirsiniz. Yani çıkabilecek bir savaşa her an hazır olun.

Empire Ruler: King and Lords oyununda öncelikle kendi kalenizi kurmanız daha sonra da bu kaleleri savunmanız gerekiyor. Çeşitli işlemler yaparak şehrinizdeki insanları doyurmalı ve güçlü askerler yetiştirmelisiniz. Bunların hepsi parayla yapılabileceği için para kazanmanız oyundaki en önemli ayrıntı. Size söylediklerimiz basit gibi gelebilir fakat Empire Ruler: King and Lords oyununu parasız oynamak hiç kolay değil.

Empire Ruler: King and Lords oyununda ordunuzu kurduktan sonra, düşmanlarınızın ordusundan farklı olmak istiyorsanız, birkaç ejderhaya da sahip olabilirsiniz. Fakat ejderhalara sahip olabilmek hiç kolay değil. Bunun için güçlü ve zengin olmanız gerekiyor. Daha da fazla büyümek istiyorsanız komşu şehirlerle savaş yapmak zorundasınız.