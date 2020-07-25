Zindan paletli ortamda son derece sürükleyici savaşlar mı arıyorsunuz? Belki de amacınız roguelike ve rpg öğeleriyle aynı anda bir şeyler bulmak olabilir. Eğer öyleyse Endurance sizin için en iyi aksiyon oyunu seçimi olacak!

Endurance adlı bir uzay gemisinde araştırma yapıyorsunuz ve bir gün mürettebat üyeleriniz, arkadaşlarınız enfekte oluyor, deliriyor ve zombi gibi davranmaya başlıyor. Amacınız bu uzay aracında hayatta kalmak ve mürettebata ne olduğunu, bu hastalık veya enfeksiyonun uzay gemisine nasıl yayıldığını bulmak.

Endurance bilim ortamı ve eski tarz retro titreşimleriyle piksel sanat oyunudur. Ayrıca korku unsurları ve bazen korkutucu atmosferi vardır, bu da hikayeyi daha ilgi çekici hale getirir. Kesinlikle bu macera yolundan geçmeyi seveceksiniz. Ailment'in önyargısında sizi rahatlatacak ve konuşkan karakterlere, komik şakalarına ve iyi mizahlara rastlayacaksınız.