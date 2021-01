Farlight 84, Fortnite, PUBG, Apex Legends gibi popüler battle royale oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağı yapımlardan biri. MOBA ile çok oyunculu nişancı oyunlarını harmanlayan Farlight 84, kıyamet sonrası dönemde geçiyor ancak daha çok Far Cry: New Dawn’ın renkli kıyamet sonrası The Long Dark’a benziyor. Hikaye açısından, Dünya zombi-cyborglar tarafından ele geçirilmiş ve insanlığın geride kalan son kahramanları hayatta kalmak için birbirleriyle yüzleşmek zorundadır. Farlight 84 Google Play’de!

Farlight 84 İndir

Yıl 2084, çorak bir dünya. Isle Cities’in kurtulanları, tehlikeli bir dünyaya girmeye hazır mısınız? Eşsiz araçlarla haritaları keşfedin, becerilerle donatılmış silahları alın, jetpackinizle savaş alanında manevra yapın. Ayakta kalan son kişi olun!