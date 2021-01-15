Farlight 84, Fortnite Apex Legends karışımı kahramanlı battle royale oyunu. Farlight 84 Google Play'de!
Farlight 84, Fortnite, PUBG, Apex Legends gibi popüler battle royale oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağı yapımlardan biri. MOBA ile çok oyunculu nişancı oyunlarını harmanlayan Farlight 84, kıyamet sonrası dönemde geçiyor ancak daha çok Far Cry: New Dawn’ın renkli kıyamet sonrası The Long Dark’a benziyor. Hikaye açısından, Dünya zombi-cyborglar tarafından ele geçirilmiş ve insanlığın geride kalan son kahramanları hayatta kalmak için birbirleriyle yüzleşmek zorundadır. Farlight 84 Google Play’de!
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Yıl 2084, çorak bir dünya. Isle Cities’in kurtulanları, tehlikeli bir dünyaya girmeye hazır mısınız? Eşsiz araçlarla haritaları keşfedin, becerilerle donatılmış silahları alın, jetpackinizle savaş alanında manevra yapın. Ayakta kalan son kişi olun!
- Markalı silahlar: Big Four silah üreticileri Prism Technology, 9A Corporation, Murphy Security ve Wasteland Spirit hayatta kalanlara sayısız muhteşem silahlar sağlıyor. Her silahın kendine özgü bir yeteneği var, dolayısıyla bilindik silahlı çarpışmaları unutun, akıllı durgunluk veren taktiksel savaşlara merhaba deyin!
- Çeşitli araçlar: Dört ayaklı? Hava? Taret? Savaş SUV’u? Süper yarış arabası? Her şeye sahipsiniz. Hız ve ateş gücü savaş araçları, savaş alanında daha fazla imkan yaratıyor.
- Jetpack: Havaya yükselin ve düşmanlarınızı yukarıdan cezalandırın! En etkili noktaya doğru hareket edin, mermilerden kaçmak için çevikliğinizi kullanın. Bu, hayatta kalma arayışında yeri doldurulamaz bir ekipman!
- Kahramanlar: Toplam 8 kahraman (capsulers olarak geçiyor) toplandı ve emir bekliyor. Güney Amerika’dan sevimli veteriner, Güney Asya’dan akılcı bir mühendis, sinir bozucu bir izci en yeni acemiler. Sizin için tehlike bölgesine girmeye ve özel hayatta kalanlar unvanını kazanmaya hazırlar!
- Enerji sistemi: Hayatta kalmak için şarj olmanız gerekiyor. Dünyanın her yerindeki şarj direkleri ekipmanınıza enerji sağlayabilir, çorak dünyanın zorluklarıyla en iyi şekilde yüzleşebilirsiniz.
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